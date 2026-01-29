自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

正宮切除小三子宮？《女神蒙上眼》劇情反轉太狠..網嚇瘋：渣男比鬼恐怖

辛芷蕾主演《女神蒙上眼》。（翻攝自微博）辛芷蕾主演《女神蒙上眼》。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕辛芷蕾、江疏影主演的法律職場劇《女神蒙上眼》近來討論度極高，不只是因為職場爭議案件，也因為劇中「正宮vs小三」的反轉劇情，讓網友直呼：「看到全身發毛！」

張可盈在《女神蒙上眼》因子宮外孕大出血，送醫切除子宮。（翻攝自微博）張可盈在《女神蒙上眼》因子宮外孕大出血，送醫切除子宮。（翻攝自微博）

劇中一位女大學生「劉曼麗」（張可盈飾演）因子宮外孕大出血被送醫，主治醫師竟是她情人的正宮「白雅晴」（吳泳靚飾演），白醫生為了救命，不得不切除劉曼麗的子宮。術後劉曼麗陷入絕望，她的哥哥還想趁機向白醫生勒索1000萬。面對痛苦的小三，白醫生冷冷吐出經典台詞：「妳和我丈夫出軌時，就如同拿著一把手術刀在我身上深深切了一刀，現在我只不過是把這把刀還給妳罷了。」

吳泳靚在《女神蒙上眼》被出軌渣尪陷害。（翻攝自微博）吳泳靚在《女神蒙上眼》被出軌渣尪陷害。（翻攝自微博）

然而，真相比劇情更驚悚，辛芷蕾飾演的律師「唐盈盈」在劉曼麗住處抽屜發現她服用的維生素竟混入「米索前列醇」（抗妊娠處方藥）。原來，真正讓劉曼麗失去子宮的兇手不是白醫生，而是她愛的男人「秦鳴」（吳昊澤飾演）。出軌男秦鳴表面溫柔的煲湯餵藥，暗地裡卻下藥，甚至企圖陷害妻子醫術不精，一箭雙雕擺脫兩個女人。

吳昊澤在《女神蒙上眼》飾演出軌渣男。（翻攝自微博）吳昊澤在《女神蒙上眼》飾演出軌渣男。（翻攝自微博）

在辛芷蕾的協助下，秦鳴最終被判「故意傷害罪」有期徒刑5年，並需賠償人民幣80萬元（約新台幣359萬）。白醫生也徹底看清渣夫真面目，要求秦鳴「淨身出戶」。

辛芷蕾主演《女神蒙上眼》。（翻攝自微博）辛芷蕾主演《女神蒙上眼》。（翻攝自微博）

辛芷蕾憑藉在法庭戲中13秒切換4種情緒的「眼神演技」震撼全網，加上林雨申的「暗爽系」表情與犀利台詞，「把子宮當作商品，是對所有女性的羞辱」等台詞，也讓這部律政劇不只是法庭劇，更像一堂職場與人生大考。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中