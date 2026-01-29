正宮切除小三子宮？《女神蒙上眼》劇情反轉太狠..網嚇瘋：渣男比鬼恐怖

辛芷蕾主演《女神蒙上眼》。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕辛芷蕾、江疏影主演的法律職場劇《女神蒙上眼》近來討論度極高，不只是因為職場爭議案件，也因為劇中「正宮vs小三」的反轉劇情，讓網友直呼：「看到全身發毛！」

張可盈在《女神蒙上眼》因子宮外孕大出血，送醫切除子宮。（翻攝自微博）

劇中一位女大學生「劉曼麗」（張可盈飾演）因子宮外孕大出血被送醫，主治醫師竟是她情人的正宮「白雅晴」（吳泳靚飾演），白醫生為了救命，不得不切除劉曼麗的子宮。術後劉曼麗陷入絕望，她的哥哥還想趁機向白醫生勒索1000萬。面對痛苦的小三，白醫生冷冷吐出經典台詞：「妳和我丈夫出軌時，就如同拿著一把手術刀在我身上深深切了一刀，現在我只不過是把這把刀還給妳罷了。」

吳泳靚在《女神蒙上眼》被出軌渣尪陷害。（翻攝自微博）

然而，真相比劇情更驚悚，辛芷蕾飾演的律師「唐盈盈」在劉曼麗住處抽屜發現她服用的維生素竟混入「米索前列醇」（抗妊娠處方藥）。原來，真正讓劉曼麗失去子宮的兇手不是白醫生，而是她愛的男人「秦鳴」（吳昊澤飾演）。出軌男秦鳴表面溫柔的煲湯餵藥，暗地裡卻下藥，甚至企圖陷害妻子醫術不精，一箭雙雕擺脫兩個女人。

吳昊澤在《女神蒙上眼》飾演出軌渣男。（翻攝自微博）

在辛芷蕾的協助下，秦鳴最終被判「故意傷害罪」有期徒刑5年，並需賠償人民幣80萬元（約新台幣359萬）。白醫生也徹底看清渣夫真面目，要求秦鳴「淨身出戶」。

辛芷蕾主演《女神蒙上眼》。（翻攝自微博）

辛芷蕾憑藉在法庭戲中13秒切換4種情緒的「眼神演技」震撼全網，加上林雨申的「暗爽系」表情與犀利台詞，「把子宮當作商品，是對所有女性的羞辱」等台詞，也讓這部律政劇不只是法庭劇，更像一堂職場與人生大考。

