娛樂 最新消息

女星疑肇事逃逸命助理頂包 現場畫面全流出

中國女星金晨近日捲入一宗發生於今年3月的交通事故輿論風暴。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星金晨近日捲入一宗發生於今年3月的交通事故輿論風暴，網路爆料指她疑似涉及肇事後未留在現場，並遭質疑是否由他人出面處理後續。現有疑似肇事現場監視器畫面流出，肇事車輛為賓士越野車，但人臉被打上馬賽克，無法直接辨認是否為金晨。針對此事金晨目前尚未有任何回應，但轄區交警已回報查詢中。

保險公司在理賠調查階段從監視器畫面中，發現駕駛人其實是35歲的藝人金晨。（翻攝自IG）

中國狗仔「頂流剋星張姐」爆料，一輛掛著「滬牌」（上海車牌）的越野車在浙江紹興柯橋區湖塘街道於2025年3月16日15點07分撞擊警示牌與圍牆，造成現場車輛、設施損毀，當時指出肇事者為徐長青，但後來保險公司在理賠調查階段從監視器畫面中，發現駕駛人其實是35歲的藝人金晨，並非徐長青。

金晨被保險公司質疑有「頂包騙保嫌疑」。（翻攝自IG）

根據保險公司取得的畫面，發生事故當時駕駛人為金晨，助理徐長青則坐在後座，事後金晨第一時間離開現場，留下徐長青處理後續事宜。保險公司認為此事有「頂包騙保嫌疑」報案，金晨隨後聯繫保險公司要求自行負擔損失並撤案，保險公司才終止調查。

金晨在疑似肇逃後兩個月，以「唯一女車手」身分參加賽車節目大秀車技。（翻攝自IG）

金晨在事發後兩個月，以「唯一女車手」身分參加賽車節目大秀車技，在網路上掀起批評聲浪。她目前待映作品包含：電影《不為人知的故事》、《瘋狂動物城2》（台灣片名《動物方城市》）配音、綜藝節目《現在就出發》第3季。

