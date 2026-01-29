自由電子報
娛樂 最新消息

安溥是否參加《浪姐7》 本人親回：名單誘人但荒謬

安溥否認自己會參加《浪姐7》。（資料照，記者王文麟攝）安溥否認自己會參加《浪姐7》。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕由30歲以上女星參加競賽爭取「再出道」機會的《乘風破浪的姐姐》（以下簡稱《浪姐》），今年邁入第7季，根據傳統，每年節目開錄前就會流出各式各樣的「豪華參演名單」，就連搖滾天后艾薇兒也曾赫然在列，不過當時艾薇兒笑道：「這不是真的，我甚至沒聽說過這件事」。今年除了傳出國際影后張曼玉將參加節目之外，歌手安溥、日本歌后椎名林檎都在名單內。對此，安溥否認自己會參加《浪姐7》，更表示朋友給她看的名單上頭，還有椎名林檎，笑說「這讓錄節目變得非常誘人，但誘人大不過這個名單的荒謬」。

安溥表示自己看到的名單有椎名林檎，笑說：誘人但荒謬。（資料照，記者陳奕全攝）安溥表示自己看到的名單有椎名林檎，笑說：誘人但荒謬。（資料照，記者陳奕全攝）

安溥近日也主動否認參與浪姐演出，她發給歌迷的電子郵件中就明確表示「從沒有要去錄電視節目（指《浪姐》）」，也表示近期她的重心在陪伴家人、修整演出編曲等幕後工作。

王心凌參加《浪姐》後掀起「甜心教主回歸」風潮也帶動「王心凌男孩」現象。（天晴娛樂提供）王心凌參加《浪姐》後掀起「甜心教主回歸」風潮也帶動「王心凌男孩」現象。（天晴娛樂提供）

《浪姐》從第1季開始就透過比賽與舞台演出，讓資深藝人有翻紅機會，節目播出後也經常引起網路熱烈討論，更掀起一波回憶殺。第3季王心凌成功逆襲讓人印象最深刻，不但掀起「甜心教主回歸」風潮也帶動「王心凌男孩」現象；第5季「電音女神」謝金燕雖然未能成團，仍憑藉電音舞曲、火辣造型與高強度演出，成功展現舞台魅力與拚搏精神。她在節目中重新演繹經典歌曲《練舞功》，也讓不少觀眾重新認識她的表演能量。

「電音女神」謝金燕成功展現舞台魅力與拚搏精神。（資料照，台東市政府提供）「電音女神」謝金燕成功展現舞台魅力與拚搏精神。（資料照，台東市政府提供）

