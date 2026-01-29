自由電子報
娛樂 音樂

百萬房仲竟是新店金城武！帥到男女通吃被客戶搭訕內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡及鼓手大寶組成的新人樂團「PALLAS」帕拉斯行程滿檔，今合體宣傳新專輯，預告將化身「業務」，親自把專輯送到粉絲手中，凡購買專輯的幸運歌迷，都有機會收到偶像親送的快遞。

「PALLAS」帕拉斯的主唱FAMA（左一）曾經擔任房仲。（迷音樂提供）「PALLAS」帕拉斯的主唱FAMA（左一）曾經擔任房仲。（迷音樂提供）

事實上，主唱FAMA與貝斯手漢堡過去都曾擔任過業務。FAMA曾當過兩年房仲，期間成功成交過兩棟千萬豪宅，最高紀錄單月收入突破百萬元。談到當房仲的甘苦，他自嘲個性太好，因為太替客戶著想，反而很難賺到錢。

FAMA也坦言房仲收入相當不穩定，沒有底薪，若當月沒有成交就可能是零收入，還得面對不少刁鑽的客人。外型帥氣的FAMA被封為「新店金城武」，他笑說，曾遇過女性客戶常常買飲料請他喝，讓他印象深刻。

帕拉斯成軍以來活動不斷，唱片公司也對團員下達「禁愛令」，希望四人能全力衝刺音樂事業。至於誰的桃花最旺？團員們一致公認是吉他手小葵，直言他的人氣相當高。

小葵則分享，自己個性偏直男，大學時期曾遇過男同學邀他單獨吃速食，互動過程後來才意識到對方的心意，彼此仍維持普通同學的互動關係。

「PALLAS」帕拉斯化身業務親送新專輯 ，粉絲有望收到偶像快遞。（迷音樂提供）「PALLAS」帕拉斯化身業務親送新專輯 ，粉絲有望收到偶像快遞。（迷音樂提供）

FAMA也是男女通吃，他過去是體育生待過柔道隊，學生時期訓練時常脫上衣運動，不知不覺會有同學在一旁圍觀。他起初感到納悶，直到有女同學替男同學傳達心意，才逐漸意識到狀況。FAMA笑說：「我可以接受（被告白），但我喜歡女生啦，還是會跟對方說把彼此當朋友。」

談到禁愛令，團員目前都會乖乖遵守，小葵笑說未來想寫一首《解愛令》送給老闆，笑說可能要先等時機成熟。

