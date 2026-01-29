自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

棒棒堂難再合體？楊奇煜鬆口王子近況：就讓他消失吧

左起楊奇煜、方宥心、唐從聖、鎮萬鈞。（記者潘少棠攝）左起楊奇煜、方宥心、唐從聖、鎮萬鈞。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐從聖、楊奇煜、方宥心今排練果陀舞台劇《生命中最美好的5分鐘》，劇中楊奇煜穿梭到2019年，台詞有段是談到當今最紅的男子團體，竟扯出F4和Lollipop棒棒堂，相當逗趣。然而Lollipop棒棒堂從去年拿下綜藝金鐘實境節目主持人獎後，團員因兵役問題，還有「王子」邱勝翊卷入婚外情風波難再合體，同場唐從聖也以此為梗稱雖然棒棒堂難再合體，但指著楊奇煜、鎮萬鈞說：「有這麼棒的演員，還有個姓唐的，就把這齣戲當棒棒堂合體吧。」

楊奇煜今被問及團體合體，他表示對團體感情依舊很深。（記者潘少棠攝）楊奇煜今被問及團體合體，他表示對團體感情依舊很深。（記者潘少棠攝）

楊奇煜今被問及團體合體，他無奈說：「我對團體感情依舊很深，不可能因此鄙棄團體，我的團員想做這件事（合體），我就會跟著做。」他坦言和王子依舊有聯絡，對於他神隱3個多月，近日在經紀公司喜鵲娛樂的春酒現身，他無奈說：「你就讓他消失就好了啊，我也沒辦法代替他回答。」

他去年9月離婚，獨自照顧2個兒子，他提到先前兒子陪他到劇場排練，沒想到卻造成自己麻煩，苦笑說：「他們會一直發出聲音，無法乖乖坐著看，讓我無法專心工作，好在累了之後，就坐下看我們演戲。」還吐槽兒子很色，到劇場就會默默纏著大姐姐。至於兒子會想朝演藝圈發展？他正在培養兒子唱歌技能和節奏感。

左起楊奇煜、方宥心、唐從聖、鎮萬鈞。（記者潘少棠攝）左起楊奇煜、方宥心、唐從聖、鎮萬鈞。（記者潘少棠攝）

劇中，楊奇煜飾演落魄音樂人，在人生低谷時遭逢橫禍，卻因死神誤判而獲得重返人間的機會，展開一段段只有「5分鐘」的時空穿梭旅程。五年前首演時，楊奇煜正值事業低潮，甚至在演出前夕膝蓋受傷帶傷登台；此次再度回歸，他感性分享：「這次是以健康的狀態站上舞台，不再因為害怕受傷而保留，而是毫無保留地全力演出，某種程度上也替這個角色完成了遺憾的彌補。」

他更形容他所飾演的角色在一次次5分鐘的人生回返中成長，讓他重新檢視自己的人生片刻，那是一段『轉大人』的過程。」《生命中最美好的5分鐘》在1／30-2／1在台北城市舞台演出，3／28在嘉義縣表演藝術中心、5／23-24在桃園展演中心、6／13-14在台中中山堂、7／11-12在高雄衛武營演出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中