自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

郭富城首度主演台灣電影！王柏傑拿「綠色乖乖」喊：他是我老子

〔記者廖俐惠／台北報導〕郭富城首度主演台灣電影《老子》，集結王柏傑、陳意涵、楊貴媚、古斌等卡司，今天（29日）舉行開鏡儀式，宣布開拍，他們人手都有開工紅包以及乖乖，祈願拍攝順利。

《老子》陳意涵、王柏傑、古斌、導演許富翔共同揭開紅布。（網銀國際影視提供）《老子》陳意涵、王柏傑、古斌、導演許富翔共同揭開紅布。（網銀國際影視提供）

郭富城對《老子》劇本十分欣賞，而且很投入，事前在香港和導演及主創團隊多次見面交流劇本及造型，對每個細節也提出寶貴意見。到了今日正式開鏡，他也是萬分期待，很開心收到於香港電影開鏡傳統必備的「開工紅包」，和主演王柏傑、陳意涵、古斌及導演團隊一起拿著紅包大合照，希望電影公司、主要演員及劇組人員，拿著象徵電影紅紅火火的紅包，祈願開工大吉、拍攝順利。

《老子》舉行開鏡儀式，陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城及古彬一起拿著紅包和乖乖。（網銀國際影視提供）《老子》舉行開鏡儀式，陳意涵（左起）、王柏傑、郭富城及古彬一起拿著紅包和乖乖。（網銀國際影視提供）

王柏傑則拿出被視為百工百業守護神的經典零食「綠色乖乖」，既討喜又可愛，現場氣氛熱鬧歡欣。郭富城透露新戲開拍心情：「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣！」

郭富城並說此次主演電影《老子》，籌備期間和導演許富翔、王柏傑都花費許多時間溝通，從角色外型到個性談吐，每個細節都不放過，務求做到最好。

敬業的郭富城向來為演戲做足準備，片中與王柏傑搭檔，事前已經充分了解這位拍檔，表示：「很期待和第一次合作的演員們交流，尤其柏傑，看到他也是準備十足而來。我們對手戲比較多，希望多些交流，互相學習，取得最好的默契！」

《老子》郭富城（右二）、王柏傑（左二）穿著劇組特製電影T恤，真正的父子關係成謎。（網銀國際影視提供）《老子》郭富城（右二）、王柏傑（左二）穿著劇組特製電影T恤，真正的父子關係成謎。（網銀國際影視提供）

開鏡現場，兩人穿著劇組特製電影T恤，郭富城衣服文案寫著「我是他兒子」，王柏傑則是一句「他是我老子」，加上本片為奇幻喜劇題材，真正的父子關係成謎，而鬼才導演許富翔又將如何逗樂觀眾，創造開懷大笑的精彩作品，大家拭目以待。

王柏傑表示，能與郭富城共事非常榮幸：「可以跟郭富城合作有一種夢想實現的感覺，尤其是在一個這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，而且是非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」

陳意涵笑說：「想接演的原因當然是因為導演和我很熟，好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的！」，並搞笑說，很羨慕王柏傑和郭富城這次有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，你可以多來探班就好。」古斌則說：「電影劇情一定是華人都會有共鳴的話題，上映後一定會帶家人進戲院看片。」

《老子》今天舉行開鏡儀式。（網銀國際影視提供）《老子》今天舉行開鏡儀式。（網銀國際影視提供）

導演許富翔表示：「我常從合作演員的過去作品看他們的表演特質，當然影帝郭富城的作品《父子》、《踏血尋梅》，到近期同樣是喜劇題材的《臨時劫案》，我相信郭富城一定會帶來最好的表演方式。」期待後續拍攝、演員及劇組互動過程能擦出許多精采火花。

金獎實力演員陳博正、夏于喬、黃鐙輝、廖慧珍、江齊等同台助陣。幕後團隊更是一口氣囊括多座三金獎項，包含《投名狀》剪輯指導李棟全、《賽德克．巴萊》金馬金曲雙料得主何國杰，以及《疫起》金馬特效指導嚴振欽。造型與美術則分別由《老狐狸》金馬得主高仙齡與《賽德克．巴萊》周志憲操刀，並聯手《凶宅專賣店》攝影指導蔡旻翰。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中