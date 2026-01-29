自由電子報
娛樂 電影

凱薩獎揭曉提名《再見未來男孩》入圍奧斯卡後再獲「大四喜」

〔記者許世穎／綜合報導〕2026年第51屆法國凱薩獎昨晚（28日）揭曉入圍名單，由新銳導演烏戈比安維努執導、奧斯卡影后娜塔莉波曼監製的冒險動畫片《再見未來男孩》（ARCO）表現亮眼，一舉榮獲包括：最佳動畫片、最佳首部電影、最佳原創音樂，以及最佳音效等4項大獎提名，稱霸所有動畫片。

《再見未來男孩》在凱薩獎入圍四項大獎，稱霸動畫片。（海鵬提供）《再見未來男孩》在凱薩獎入圍四項大獎，稱霸動畫片。（海鵬提供）

該片劇情講述一名來自未來的10歲小男孩艾珂意外穿越回2075年，並與小女孩伊莉絲展開冒險，在國際上備受肯定，日前不僅榮獲歐洲電影獎最佳動畫片大獎，上周更獲2026奧斯卡最佳動畫片提名。導演烏戈比安維努在得知獲得凱薩獎4項提名時高興得不得了，並對能獲同業肯定，表達他最深切的感動，「這是我從事動畫以來最具意義的時刻」。

《再見未來男孩》致力於創造出一種能讓不同年齡層觀眾都能共鳴的奇觀。（海鵬提供）《再見未來男孩》致力於創造出一種能讓不同年齡層觀眾都能共鳴的奇觀。（海鵬提供）

導演烏戈比安維努費時五年拍攝《再見未來男孩》，為它傾注所有財產，形容是人生的「巨大豪賭」，「一旦電影失敗，我會立刻失去房子」。烏戈想藉該片提醒人們，未來並非注定絕望，「人類的想像力和直覺，是機器無法取代的超能力」。《再見未來男孩》去年勇奪安錫國際動畫影展最佳影片大獎，不僅獲媒體讚譽「宛如《E.T.外星人》遇上宮崎駿」，更接連橫掃美國國家評論獎、紐約影評人協會等最佳動畫片大獎，更同時獲得金球獎以及奧斯卡最佳動畫片的雙料提名。看到五年的努力逐步被肯定，更引發觀眾熱烈回響，烏戈與團隊都感到無比激動。

驚人的是，《再見未來男孩》竟曾經一度難產，幸賴奧斯卡影后娜塔莉波曼的即時「救場」，最後才起死回生。原來娜塔莉看了45分鐘的分鏡稿感到驚艷不已，決定搬錢注入拍攝，並親自擔任監製。她也稱許該片是個「未來的記憶」，認為「世上所有的發明，最初都源於某人的想像力」。她對該片「2D手繪感」感到愛不釋手，認為其「人類的溫度」與「藝術性」，是機器人或AI無法取代的。娜塔莉波曼更喜歡《再見未來男孩》對兒童觀眾的尊重，希望透過這部電影激發孩子想像一個更美好的未來，因為「這是改變現實的第一步」。

《再見未來男孩》設定兩個相距857年的未來世界，藉由「彩虹」奇幻之橋魔幻連結。（海鵬提供）《再見未來男孩》設定兩個相距857年的未來世界，藉由「彩虹」奇幻之橋魔幻連結。（海鵬提供）

片中10歲小男孩「Arco」和小女孩「Iris」兩個主角的名字，其實源自西班牙語中的「Arcoíris」（彩虹之意）。劇情設定兩個相距857年的未來世界，就是藉由「彩虹」這座奇幻之橋來連結，並且完美地魔幻呈現。全片視覺風格既有吉卜力的奇幻感，更有烏戈個人獨特的線條風格，融合各種映襯元素，如同彩虹般絢麗多彩，以建構精妙的未來世界和可愛討喜的角色大放異彩，讓影媒眼睛一亮，讚譽「宛如《E.T.外星人》遇上宮崎駿」。

2026凱薩獎頒獎典禮將於2月27日在巴黎舉行，《再見未來男孩》將於2月13日春節檔、以法文版及中文配音版雙語全台上映。

