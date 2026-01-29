自由電子報
娛樂 電視

5歲就開始唱那卡西！女歌手遇「亮槍幹架」狀況外 自曝童年經歷

〔記者林欣穎／台北報導〕歌手蘇宥蓉公視節目《誰來晚餐》第16季本週邀請到擔任來賓，拜訪退休後全心推廣媽祖文化的王城與他的家人。

蘇宥蓉（中） 拜訪退休後推廣媽祖文化的王城與他的家人。（公視提供）蘇宥蓉（中） 拜訪退休後推廣媽祖文化的王城與他的家人。（公視提供）

《誰來晚餐》本週邀請到歌手蘇宥蓉擔任來賓，她以紮實的台語唱功，在多個歌唱選秀節目受到矚目，更被封為「甜心魔王」。因為演出活動常與宮廟結緣，她和受訪家庭成員的王城也曾有過幾面之緣。

來自雲林北港的蘇宥蓉，從小住在媽祖廟旁，對宗教信仰並不陌生。得知王城一家同樣與媽祖文化有深厚連結，她主動詢問白沙屯進香對當地人的意義。王城分享，進香對白沙屯人而言是一種人生儀式，男孩當兵返鄉、女孩出嫁前，幾乎都要走一趟進香路。蘇宥蓉也提到自己今年曾親眼見證出城盛況，面對湧入的人潮與畫面，深受感動。

談到家庭，蘇宥蓉坦言自己成長於傳統家庭，與父母之間難免存在世代觀念差異。她直言，母親常關心她的婚姻與生育狀況，「到了年紀就要趕快嫁、趕快生」，讓她頗有壓力。這番話也引出王城一家人對婚姻、成家的不同看法，在笑聲中交織出現代家庭的真實樣貌。

蘇宥蓉表示自己爸媽的個性，也與受訪家庭中的媽媽麗金很相像，沒有脾氣也很會包容。提到這點，蘇宥蓉也罕見在節目中談起自己的童年，因為家裡環境特殊，讓她有段不同於別人的童年。

她透露，家中從小經營酒家，自己五歲就開始唱那卡西，常常唱到深夜，隔天一早還得上學。她坦言：「我其實會很羨慕別的人家小孩有童年，因為我是沒有童年的。」

而在這段特殊的童年裡，甚至還曾親眼目睹酒家裡的衝突場面，她回憶說道：「我有遇過有亮槍啊、吵架之類的。我小時候傻傻的，以為大家在熱鬧，我還會跑去前面看，哈哈！」但這段特殊的成長經驗，也形塑了她早熟、能包容的性格。

聚會尾聲，話題回到家人牽掛。蘇宥蓉感性表示，早年忙於演藝工作，如今最擔心的仍是父母的身體健康；她也看見王城一家彼此牽掛、互相照應的情感連結，深受觸動。最後，她送上最真摯的祝福，希望這個家庭能平安、健康，也在彼此的陪伴中繼續走下去。

