趙薇遭中國封殺4年現身了！露臉10分鐘 「直播瞬間全黑」復出無望

〔記者邱奕欽／台北報導〕趙薇自2021年8月被中國當局列為「劣跡藝人」遭全面封殺，神隱娛樂圈近4年，近日卻突然現身直播間「試水溫」，久違以精緻妝容高調露面入鏡，甚至一度帶動銷量上升。豈料，趙薇的直播才進行不久，畫面就突然轉黑爆遭平台封鎖，復出恐怕遙遙無期。

趙薇遭中國全面封殺後生活轉趨低調，微博等社群長期停更，直到2024年才對外證實2021年就已與富商前夫黃有龍離婚，「婚姻關係在法律上早已解除。」澄清2人早已分道揚鑣。趙薇當時的舉動，一度讓外界解讀是「為復出鋪路試水溫」，儘管期間屢傳解禁風聲，但始終未見她正式回歸螢光幕前。

趙薇近日現身直播間，不到10分鐘便遭平台封鎖，復出再度卡關。（組合照，翻攝自微博）

除婚姻狀況曝光外，趙薇被封殺期間亦接連捲入風波，去年9月遭到法院凍結名下股權，涉款約1600萬元人民幣（約7200萬台幣），凍結期長達3年。不難發現，趙薇頻頻在社交平台露臉現身，悼念恩師瓊瑤、公開遛狗影片，並多次現身直播間連線帶貨，煞費苦心、竭盡全力為的就是一步一步重返螢光幕。

然而，趙薇去年跨年夜凌晨現身自家酒莊直播間，未料活動才進行短短10分鐘不到，畫面便瞬間轉黑，爾後被證實遭到平台封鎖，可見她即使能帶動平台整體銷量，依舊無法如願復出。事後，趙薇也透過粉絲群以錄音短訊安撫，表示往後不能再以此方式連線，復出再度延宕畫下休止符；同時，官媒也發文嚴批劣跡藝人違規復出行為，強調相關情況必須整治。

