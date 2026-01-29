鍾麗緹15歲幼女天生弱視 疏忽5年揭病情險釀大禍

鍾麗緹2016年與小12歲中國男星張碩倫結婚，姐弟戀修成正果，她3個女兒和張碩倫互動極佳。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕56歲香港女星鍾麗緹向來以深邃五官與火辣身材聞名，曾是無數影迷心中的性感女神，她3位女兒也完美遺傳她神仙顏值，4人站一起根本就是四姊妹。

鍾麗緹2016年與小12歲中國男星張碩倫結婚，姐弟戀修成正果，獲外界祝福。向來敢愛敢恨的她，過去曾有過2段婚姻，與比利時籍老公Glen Ross的第一段婚姻，生下老大Yasmine；第二段婚姻曾是「台灣媳婦」，與音樂人嚴錚結婚，婚後生下次女Jaden及小女兒Cayla。

請繼續往下閱讀...

90年代性感女神鍾麗緹為2任前夫生下3女，10年前與張倫碩結婚後，3位女兒早已隨繼父改姓，家庭關係十分和睦。鍾麗緹小女兒張凱琳（Cayla）下個月迎來16歲，近日鍾麗緹開直播時，自揭女兒有天生弱視問題。

港媒報導，鍾麗緹在直播中透露：「她（指Cayla）是出生時有一個眼睛看不到，這是天生嘛。我是帶了姐姐，就是老大去看眼睛，然後呢她（Cayla）是玩。」

鍾麗緹沒想到因為帶女兒檢查，而揭發小女兒有眼疾問題：「我跟他（醫生）說能不能查一下我的女兒，那時她5歲，查完說你一定要去看醫生的。」鍾麗緹知道問題嚴重後一度驚嚇：「她的眼睛1個是1千多度啊，相當於看不見，她有弱視）！」

鍾麗緹說，女兒當時只有5歲，自己忽略多時因而感到自責：「她這麼小，也不知道，她出生的時候只能看一個眼睛。不過她很棒，你知道嗎？她是花了2年把弱小的眼睛擋住2年，從1000度掉到500度。」鍾麗緹表示，後來花了長達2年時間為小女兒治療，慶幸問題有所好轉。

