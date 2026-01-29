自由電子報
娛樂 電影

《陽光女子合唱團》正式衝破3億大關 導演謝觀眾厚愛曝「謝票準備驚喜」

〔記者許世穎／台北報導〕感人台片《陽光女子合唱團》全台持續狂賣，更於上週六（24日）創下台灣影史華語片最高單日票房，目前不僅穩坐全台票房冠軍，全台票房也正式衝破3億大關，導演林孝謙感謝之餘，也表示這幾天的感恩謝票活動都有偷偷準備了一些驚喜。

導演林孝謙在社群分享《陽光女子合唱團》破3億的好消息，並表示「衷心感謝每一位走進戲院、用時間與情感陪伴我們的觀眾，謝謝你們的照顧與厚愛。」他同時感謝一路相挺的片中「諸位女神」，包括鍾欣凌以蕭亞軒的《表白》打響第一炮、在票房低潮時苗可麗「罵出一片天」、安心亞無法計算超猛的映後奔波行程，還有孫淑媚與何曼希24小時不間斷的海巡互動。

《陽光女子合唱團》全台票房突破3億，導演林孝謙（前排左二）透露謝票有驚喜。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》全台票房突破3億，導演林孝謙（前排左二）透露謝票有驚喜。（壹壹喜喜提供）

加上羅晨恩的吉他巡演、曾愷玹的仙女下凡、翁倩玉跨海連線的溫暖祝福，以及陳意涵、陳庭妮、小8、Nike老師各顯神通，組成的最強後援，讓林孝謙感性的說：「這些畫面，我一輩子都不會忘記。」他也提到，陽光女子們來自五湖四海，各自不同、形形色色，「但只要願意站出來，陽光就能平等地照耀在每個人身上。只要努力，我們都能成為自己的陽光。」

林孝謙透露，這幾天的感恩謝票活動偷偷準備了一些驚喜，送給來到現場的觀眾，「你們的支持，我們真心感謝。」同時也藉著這個機會，誠心謝謝所有幕後工作人員，「是你們的創意與努力，才成就了這一部能被大家擁抱的作品。接下來，我也會慢慢把他們介紹給你們認識。」但他說在介紹之前要大家先猜猜看「這個週末的謝票驚喜是什麼呢？」並歡迎大家走進戲院和他們一起同樂。

《陽光女子合唱團》持續在台熱映中。

