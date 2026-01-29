自由電子報
娛樂 最新消息

浩子赴雪梨歌劇院主持尾牙！「秀流利英語」背後辛酸曝

隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber 千千組成「辦桌台灣隊」，日前完成在雪梨的拍攝。（三立提供）隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber 千千組成「辦桌台灣隊」，日前完成在雪梨的拍攝。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber 千千組成「辦桌台灣隊」錄製三立、華視、緯來三台出品的跨國「辦桌」實境節目《請世界吃桌》，團隊日前完成為期九天的雪梨拍攝行程順利返台，也成功完成一場別具意義的「國民外交」，浩子當時為了在雪梨歌劇院用英文主持尾牙，每天收工回家後仍挑燈夜戰苦讀英文、勤做筆記。

拍攝過程笑料與挑戰不斷，由於雪梨站的「尾牙辦桌」在購買雞肉時，因當地雞肉雖多以整隻販售，但卻不含雞頭雞腳，為了想呈現古早尾牙宴的習俗，總舖師洪俊男（阿男師）一度傷透腦筋，他甚至為了雪梨歌劇院辦桌的使命，婉拒台灣多場大型尾牙邀約。

實境節目《請世界吃桌》到雪梨舉辦台式辦桌。（三立提供）實境節目《請世界吃桌》到雪梨舉辦台式辦桌。（三立提供）

千千與陳隨意一起邀請華裔市議員參加吃桌，兩人臨時用英文溝通，緊張到手都在發抖。藍正龍此行最開心的事，莫過於終於如願以償拜師學藝，成為阿男師的徒弟，甘願在廚房當「最佳綠葉」；浩子則點名陳隨意當雪梨室友，讓陳隨意滿頭問號卻又不敢多問原因。

辦桌前夕更出現驚魂插曲，總舖師盤點從台灣帶來、裝大蝦的酒杯餐具，到現場發現原本準備的119組竟少了一個，一度陷入焦慮，所幸最後確認有一位賓客是素食者，危機瞬間解除，眾人鬆了一口氣。

浩子展現流利英語。（三立提供）浩子展現流利英語。（三立提供）

其中最感人的一幕，則是浩子為了在雪梨歌劇院用英文主持尾牙，每天收工回家後仍挑燈夜戰苦讀英文、勤做筆記。當製作單位驗收時，聽到他英文流利上口，連導演都忍不住感動落淚，直呼：「真的感受到他的努力」。

參與這次辦桌的海外青年文化大使協會特別向隋棠與全體團隊致謝，感謝節目精心籌備這次難得的文化交流體驗。澳洲臺灣同鄉會也在官方臉書發文表示，「《請世界吃桌》雪梨站圓滿完成，能在雪梨歌劇院這個世界級地標前，將最有溫度的台灣辦桌文化呈現給不同文化背景的朋友，是一件令人感動又驕傲的事。」

原本一月天氣多變的雪梨，當天卻幸運迎來晴空萬里，美景、氣氛與人情味一次到位。節目中也訪問了在澳洲的台人，其中一位來自台灣中壢的陳靜芝，是雪梨知名台菜餐廳「藍眼龍」的經營者，高中時移民澳洲，也讓她更加思念家鄉味，看見雪梨缺乏真正的台菜餐廳，她於2000年決心創業，餐廳開幕當天便舉辦慈善餐會，至今持續以料理回饋社會，她用一桌台菜，把台灣的人情味帶到世界，訪談過程道盡他在雪梨打拚台菜的故事，真情流露，讓隋棠忍不住當場紅了眼眶。

隋棠。（三立提供）隋棠。（三立提供）

三立電視攜手緯來電視及華視共同出品的《請世界吃桌》，以最具台灣代表性的人情味「辦桌文化」為核心，透過餐桌展開一場跨越語言、國界與文化的對話，成功把台灣菜端上世界舞台。拍攝行程橫跨半個地球，先後前進雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場、台北101等世界級地標，在國際舞台前直接「開桌」，邀請當地華僑與各國民眾一起同桌吃飯，讓台灣文化用味覺被世界看見。

