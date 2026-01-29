自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

袁小迪與8女合唱嗨喊幸福 陳隨意站C位重現小虎隊神曲

袁小迪登《一級棒》與8女合唱 浪子歌王心被融化「好幸福」。（中視提供）袁小迪登《一級棒》與8女合唱 浪子歌王心被融化「好幸福」。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕康康主持中視《綜藝一級棒》本週六祭出「愛的旋律轉圈圈金曲歡樂頌」，再度邀請「浪子歌王」袁小迪登場，不僅演唱最新專輯的新歌《醉情話》，更與杜忻恬、郭婷筠、蘇宥蓉、陳怡婷、吳美琳、吳申梅、蕭玉芬、賴慧如等八位女歌手合唱經典金曲《情深深》，華麗陣仗一字排開，氣場強大。

袁小迪擔任來賓。（中視提供）袁小迪擔任來賓。（中視提供）

袁小迪直呼從來沒有這樣「幸福過」，直言有這樣的排場、這樣的待遇，真的很感動。許志豪則打趣地說：「剛才是不是差點口袋要拿小費出來發了？」出道多年的袁小迪，早年以詮釋浪子情歌走紅，唱紅無數經典好歌，也因此被封為「浪子歌王」，資歷甚至比王傑還早。這回登上《綜藝一級棒》，不僅展現唱功，也用歌聲證明浪子情懷依舊動人。

沈建豪（左起）、陳隨意、吳俊宏三人組壯年版的「三小虎」。（中視提供）沈建豪（左起）、陳隨意、吳俊宏三人組壯年版的「三小虎」。（中視提供）

節目中陳隨意、沈建豪、吳俊宏再度以「三小虎」合體演出，歌曲挑的就是小虎隊的經典曲《愛》，熟悉旋律一響，滿滿回憶殺，康康也為壯年版的「三小虎」給予肯定：「我們看是很歡樂，但他們其實很辛苦，聽說練舞練了很久」，許志豪也深受感動：「小時候的偶像，你們把他重現了，但看了也有點感傷，就是原來小虎隊老了也會變這樣子。」

64年次的陳隨意則透露自己其實和小虎隊年紀沒有差太多。因為是唱跳，眾人也請陳孟賢講評一番：「我覺得老陳（陳隨意）勇氣可嘉，而且你是不是有想往唱跳路線走？你都站C位。」陳隨意卻解釋：「因為年紀比較大，就站中間啊。」更笑說自己站C位，作用是可以突顯沈建豪、吳俊宏跳得比較好。

吳俊宏個人也挑戰蔡小虎的《愛人醉落去》，渾厚的嗓音，還搭配自然舞步，台下藝人都忍不住跟著一起搖擺，給他很高的情緒價值，頻頻稱讚他「太帥了」、「根本一個人Solo」、「氣勢很強，整個場子都被你帶動起來」。不過就在眾人一致好評時，卻見賴慧如笑到不行：「他站出去其實不在拍子上，而且腳還會內八。」一語道破讓全場笑翻，但吳俊宏的獨特舞步自帶舞台效果，喜感指數破表。

郭婷筠（左起）、陳怡婷、吳美琳帶來《給我幾秒鐘》。（中視提供）郭婷筠（左起）、陳怡婷、吳美琳帶來《給我幾秒鐘》。（中視提供）

在熱歌勁舞環節，女歌手也拚了，郭婷筠、陳怡婷、吳美琳帶來《給我幾秒鐘》，三人身穿火辣中空裝，一出場就讓全場氣氛沸騰。接著陳孟賢、陳隨意接棒演唱《冬天裡的一把火》，動感的節奏震撼全場，讓人目瞪口呆。康康一邊欣賞一邊笑說：「唱完還會有點喘，就表示這是現場！」袁小迪也大感欽佩，當場對陳隨意的唱片公司老闆喊話，建議他的歌路不妨多嘗試這類曲風，「說不定會更紅」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中