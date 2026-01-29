袁小迪與8女合唱嗨喊幸福 陳隨意站C位重現小虎隊神曲

袁小迪登《一級棒》與8女合唱 浪子歌王心被融化「好幸福」。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕康康主持中視《綜藝一級棒》本週六祭出「愛的旋律轉圈圈金曲歡樂頌」，再度邀請「浪子歌王」袁小迪登場，不僅演唱最新專輯的新歌《醉情話》，更與杜忻恬、郭婷筠、蘇宥蓉、陳怡婷、吳美琳、吳申梅、蕭玉芬、賴慧如等八位女歌手合唱經典金曲《情深深》，華麗陣仗一字排開，氣場強大。

袁小迪擔任來賓。（中視提供）

袁小迪直呼從來沒有這樣「幸福過」，直言有這樣的排場、這樣的待遇，真的很感動。許志豪則打趣地說：「剛才是不是差點口袋要拿小費出來發了？」出道多年的袁小迪，早年以詮釋浪子情歌走紅，唱紅無數經典好歌，也因此被封為「浪子歌王」，資歷甚至比王傑還早。這回登上《綜藝一級棒》，不僅展現唱功，也用歌聲證明浪子情懷依舊動人。

沈建豪（左起）、陳隨意、吳俊宏三人組壯年版的「三小虎」。（中視提供）

節目中陳隨意、沈建豪、吳俊宏再度以「三小虎」合體演出，歌曲挑的就是小虎隊的經典曲《愛》，熟悉旋律一響，滿滿回憶殺，康康也為壯年版的「三小虎」給予肯定：「我們看是很歡樂，但他們其實很辛苦，聽說練舞練了很久」，許志豪也深受感動：「小時候的偶像，你們把他重現了，但看了也有點感傷，就是原來小虎隊老了也會變這樣子。」

64年次的陳隨意則透露自己其實和小虎隊年紀沒有差太多。因為是唱跳，眾人也請陳孟賢講評一番：「我覺得老陳（陳隨意）勇氣可嘉，而且你是不是有想往唱跳路線走？你都站C位。」陳隨意卻解釋：「因為年紀比較大，就站中間啊。」更笑說自己站C位，作用是可以突顯沈建豪、吳俊宏跳得比較好。

吳俊宏個人也挑戰蔡小虎的《愛人醉落去》，渾厚的嗓音，還搭配自然舞步，台下藝人都忍不住跟著一起搖擺，給他很高的情緒價值，頻頻稱讚他「太帥了」、「根本一個人Solo」、「氣勢很強，整個場子都被你帶動起來」。不過就在眾人一致好評時，卻見賴慧如笑到不行：「他站出去其實不在拍子上，而且腳還會內八。」一語道破讓全場笑翻，但吳俊宏的獨特舞步自帶舞台效果，喜感指數破表。

郭婷筠（左起）、陳怡婷、吳美琳帶來《給我幾秒鐘》。（中視提供）

在熱歌勁舞環節，女歌手也拚了，郭婷筠、陳怡婷、吳美琳帶來《給我幾秒鐘》，三人身穿火辣中空裝，一出場就讓全場氣氛沸騰。接著陳孟賢、陳隨意接棒演唱《冬天裡的一把火》，動感的節奏震撼全場，讓人目瞪口呆。康康一邊欣賞一邊笑說：「唱完還會有點喘，就表示這是現場！」袁小迪也大感欽佩，當場對陳隨意的唱片公司老闆喊話，建議他的歌路不妨多嘗試這類曲風，「說不定會更紅」。

