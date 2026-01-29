邰智源自曝收藏癖「房間放滿一物」 輸到脫褲動念想轉行

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、羅時豐料理實境節目《真料理兩鍋論》明播出第六集，本集邀請到金鐘視帝游安順作為出題嘉賓開出「做工的人」主題，集結搬家師傅、水泥師傅、拆除工程師傅、板模師傅等21位各界師傅擔任料理評審官。

《真料理兩鍋論》開播至今邰哥隊五連敗引網友熱議。 （麥卡貝網路電視提供）

體驗過不少做工職業的邰智源感嘆「不管是蓋房子、做水電或是做板模，鋪橋造路全都靠他們，非常辛苦跟不易。」訪問到整理師時，溫妮隨即詢問業務有沒有包含斷捨離，爆料邰智源家有整個房間都是杯子跟保溫瓶，引發全場驚嘆，邰智源打趣道「我又不像其他大哥可以收集名車名錶，就只能收集馬克杯呀。」

邰智源與KID體驗過不少做工的職業，KID回憶道體驗開怪手時要拆除整棟房子，但是重心不對房子可能會整個壓到怪手上，不只有不少眉角也很危險。KID還表示他印象深刻的還有漁工，「他們要長時間在海上作業，食衣住行等不便利，更與家人聚少離多，體驗過才知道做工的人有多辛苦，真的佩服不已。」

羅時豐（左一）表示沒想到會五連勝，謙虛表示是運氣好。 （麥卡貝網路電視提供）

黃鐙輝則因參演過移工主題的角色而做過不少功課，「我小時候半工半讀打工，工廠作業、路邊發傳單、賣場搬貨、餐廳端盤子等各種工作都做過。做工師傅真的辛苦很累，工作量都非常大，所以移工們飲食都會以份量大、有飽足感為主，才能應付極大的勞力需求，很不容易。」體驗過一日下水道的溫妮則說，親身感受過才發現除了身體上的辛苦之外，他們還有各種溝通協調要處理，完成一件事要顧及很多面向，非常不容易。

節目從開播至今的前五集中，竟都由羅時豐領軍的羅鍋隊獲勝，一面倒的結果也引起觀眾熱議「天啊以節目來說五連勝真的太扯」「超真實的實境節目，連輸五場完全不set」，但也有觀眾反而打趣留言道「三連敗的時候會同情輸隊，五連敗時我心態變成究竟紀錄會幾連敗呢」。

面對五連敗邰智源（右一）自嘲輸到脫褲。 （麥卡貝網路電視提供）

但面對五敗，邰鍋隊也不氣餒，仍認真尋找最優料理帶給評審。邰智源更自嘲「我們這叫士（四敗）可殺，五（連敗）就習慣了。」感嘆怎麼會有連五拉五的這種事，直呼真有種輸到脫褲的感覺。還打趣地開始打聽各位師傅們一日工的薪水多少，說自己很心動。但玩笑後他仍認真對評審們呼籲還是要投下真實的選擇，絕對不要徇私。卻立刻被其他人打臉說他前幾集都講過這句話，卻也真的都輸了，讓他哭笑不得。

