玉女歌手合體！方季惟、陳明眞登除夕節目 「擋泥板女神」坐檔車帥氣出場

〔記者林欣穎／台北報導〕玉女掌門人方季惟、陳明眞今年將在春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》合體演出，金曲歌后魏如萱與台灣科藝文教協會BYSO布袋青少年交響樂團壓軸登場，跨界、跨世代華麗卡司齊聚一夜。

文化總會製作、三立電視與公視台語台播出的《WE ARE》致力打造9到99歲都有共鳴的演出內容，今年不僅有千禧世代人氣男女團、長輩最愛的綜藝夜總會，更帶著五、六年級生一秒回到擋泥板女神滿街跑的「玉女時代」。

擋泥板女神陳明眞乘坐檔車登場。（文總會提供）

過去在東區開設照相館被星探發掘，有「長腿姐姐」之稱的陳明眞，錄影當天身穿黑色短裙、網襪搭配長靴，乘坐檔車帥氣出場，瞬間掀起全場歡呼，她預告本次《WE ARE》演出將走狂野路線，也對駕駛騎士大方喊話：「坐檔車就是要抱著，不要介意喔！」

玉女方季惟在《WE ARE》帶來成名作、《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲。（文總會提供）

90年代以清純陽光形象紅透半邊天的方季惟，不僅是首位受邀踏上奧斯卡紅毯的華語女歌手，更曾出演瓊瑤劇、擔任周星馳電影女主角，這次在《WE ARE》舞台上，方季惟特別帶來成名作、《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲《怨蒼天變了心》。

演出時看到飾演歌迷的新星New Star，讓她忍不住回憶起當年跑通告的日子，「以前都是搭計程車，歌迷會一路從公司跟到攝影棚。」一旁的陳明眞也補充，曾有女歌迷捨不得離開，她擔心對方安全，親自幫忙找飯店並支付費用，後來還因此成為了朋友。

Green Father比杰（左起）、方季惟、吳姍儒、陳明眞、美麗本人。（文總會提供）

節目壓軸由下個月即將攻蛋的金曲歌后魏如萱登場，與主持人吳姍儒Sandy重現電台call in互動橋段，魏如萱透露自己進入電台工作已超過20年，以深夜DJ形式站上《WE ARE》舞台的感覺既熟悉又很不一樣，因為現場多了近三千名觀眾的陪伴，接連獻唱《香格里拉》、《飛鳥》、與台灣科藝文教協會BYSO布袋青少年交響樂團共演的《HAVE A NICE DAY》等經典曲目，感動氛圍瀰漫北流。

魏如萱以「感冒、緊張、開心」三個詞形容這次演出心情，也分享節目播出的過年期間將與家人團聚，新年願望則是希望能邀請更多人來聽我唱歌。

