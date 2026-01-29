自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

玉女歌手合體！方季惟、陳明眞登除夕節目 「擋泥板女神」坐檔車帥氣出場

〔記者林欣穎／台北報導〕玉女掌門人方季惟、陳明眞今年將在春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》合體演出，金曲歌后魏如萱與台灣科藝文教協會BYSO布袋青少年交響樂團壓軸登場，跨界、跨世代華麗卡司齊聚一夜。

文化總會製作、三立電視與公視台語台播出的《WE ARE》致力打造9到99歲都有共鳴的演出內容，今年不僅有千禧世代人氣男女團、長輩最愛的綜藝夜總會，更帶著五、六年級生一秒回到擋泥板女神滿街跑的「玉女時代」。

擋泥板女神陳明眞乘坐檔車登場。（文總會提供）擋泥板女神陳明眞乘坐檔車登場。（文總會提供）

過去在東區開設照相館被星探發掘，有「長腿姐姐」之稱的陳明眞，錄影當天身穿黑色短裙、網襪搭配長靴，乘坐檔車帥氣出場，瞬間掀起全場歡呼，她預告本次《WE ARE》演出將走狂野路線，也對駕駛騎士大方喊話：「坐檔車就是要抱著，不要介意喔！」

玉女方季惟在《WE ARE》帶來成名作、《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲。（文總會提供）玉女方季惟在《WE ARE》帶來成名作、《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲。（文總會提供）

90年代以清純陽光形象紅透半邊天的方季惟，不僅是首位受邀踏上奧斯卡紅毯的華語女歌手，更曾出演瓊瑤劇、擔任周星馳電影女主角，這次在《WE ARE》舞台上，方季惟特別帶來成名作、《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲《怨蒼天變了心》。

演出時看到飾演歌迷的新星New Star，讓她忍不住回憶起當年跑通告的日子，「以前都是搭計程車，歌迷會一路從公司跟到攝影棚。」一旁的陳明眞也補充，曾有女歌迷捨不得離開，她擔心對方安全，親自幫忙找飯店並支付費用，後來還因此成為了朋友。

Green Father比杰（左起）、方季惟、吳姍儒、陳明眞、美麗本人。（文總會提供）Green Father比杰（左起）、方季惟、吳姍儒、陳明眞、美麗本人。（文總會提供）

節目壓軸由下個月即將攻蛋的金曲歌后魏如萱登場，與主持人吳姍儒Sandy重現電台call in互動橋段，魏如萱透露自己進入電台工作已超過20年，以深夜DJ形式站上《WE ARE》舞台的感覺既熟悉又很不一樣，因為現場多了近三千名觀眾的陪伴，接連獻唱《香格里拉》、《飛鳥》、與台灣科藝文教協會BYSO布袋青少年交響樂團共演的《HAVE A NICE DAY》等經典曲目，感動氛圍瀰漫北流。

魏如萱以「感冒、緊張、開心」三個詞形容這次演出心情，也分享節目播出的過年期間將與家人團聚，新年願望則是希望能邀請更多人來聽我唱歌。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中