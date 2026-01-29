自由電子報
娛樂 電視

安心亞不要看！阿Ken苦追舊愛求復合 「前妻」直求回：爛人免談

〔記者李紹綾／台北報導〕李杏在影集《何百芮的地獄戀曲》飾演郭書瑤的姊姊，角色「何十美」是一個比媽媽郎祖筠還要可怕的控制狂，李杏透露自己以前比較像何十美，她笑說：「我會有一些控制狂的行為，但我都會忍住，因為如果我想要控制家人的一些行為，但是他們不想聽我的，我就會更不開心。」如今她已經改變性格，要求自己不要控制別人，「大家各自有自己的人生，顧好自己就好」。

李杏（左）在《何百芮的地獄戀曲》被前夫阿Ken（右）苦追求復合。（彼此影業提供）李杏（左）在《何百芮的地獄戀曲》被前夫阿Ken（右）苦追求復合。（彼此影業提供）

李杏劇中被前夫阿Ken苦追求復合，她現實生活中認為只要對方是不錯的人，當然願意重新開始，「前提是這個人是一個值得再多花一點時間修補關係的人，當然如果是劈腿酗酒家暴賭博一堆壞習慣壞行為的爛人，拜託想都不要想復合」。她也透露自己在感情路上不算強勢，但卻是很清楚自己想要什麼，不輕易妥協，「我覺得人本來就應該要很清楚自己要什麼、不要什麼，但是我不會強迫別人做他們不想要做的事情」。

李杏（左）在《何百芮的地獄戀曲》被前夫阿Ken（右）苦追求復合。（彼此影業提供）李杏（左）在《何百芮的地獄戀曲》被前夫阿Ken（右）苦追求復合。（彼此影業提供）

另外，鍾瑶近日在社群平台上架突襲阿Ken甜甜圈店的趣味影片，一到現場便笑稱自己「不是來探班，是來幫你（阿KEN）賺錢的」，影片裡與阿Ken一來一往的默契互動再度製造滿滿笑點，成功延燒戲劇討論度，也讓角色與演員魅力同步發酵。

鍾瑶（左）突襲阿KEN（右）甜甜圈夯店笑料連發。（彼此影業提供）鍾瑶（左）突襲阿KEN（右）甜甜圈夯店笑料連發。（彼此影業提供）

鍾瑶（左）突襲阿KEN（右）甜甜圈夯店笑料連發。（彼此影業提供）鍾瑶（左）突襲阿KEN（右）甜甜圈夯店笑料連發。（彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於1月4日上架，每週日晚間9點於八大戲劇台播出、10點於MyVideo與Netflix播出。

