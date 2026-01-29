自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭書瑤戀情剛開花就被考驗 「最難搞大姊」親自面試男友

郭書瑤（右）、姚淳耀（左）在《何百芮的地獄戀曲》戀情開花結果。（彼此影業提供）郭書瑤（右）、姚淳耀（左）在《何百芮的地獄戀曲》戀情開花結果。（彼此影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情雖已開花結果，卻仍面臨不少生活考驗，就連全家人公認「最難搞」的大姊李杏也親自現身出題，測驗姚淳耀是否夠格與妹妹交往，增添不少逗趣笑料。

最新劇情中，郭書瑤飾演的「何百芮」與姚淳耀飾演的「羅人傑」剛交往沒多久，就被這個耿直直男的不解風情氣得七竅生煙。郭書瑤近期受訪被問到是否可能與好友交往，她雖說不排斥，但覺得機率不太高，「因為會變成男朋友的對象，通常都不會是朋友」。姚淳耀強調自己也有浪漫的時刻，像自己與妻子林羿原本都是租屋，但常常會遇到突發狀況，所以常常在找新家，「所以那時候就下定決心一定要幫太太買房子，最浪漫的事，應該是跟太太一起完成夢想買了一間屬於我們的房子」。

郎祖筠（左）在《何百芮的地獄戀曲》定時監看女兒的社群，右為劉亮佐（右）。（彼此影業提供）郎祖筠（左）在《何百芮的地獄戀曲》定時監看女兒的社群，右為劉亮佐（右）。（彼此影業提供）

郭書瑤劇中的媽媽、姊姊有著強大的控制欲，尤其是飾演媽媽的郎祖筠更會定時觀看她的社群。戲外，郭書瑤與媽媽感情極好，表示媽媽不會用社群，但很關心她的日常生活，尤其是對戲演員們，「每次只要一有新合作，媽媽都會把我們劇裡演員們的各種資訊及作品查一遍」。

孫可芳（左）、詹懷雲（右）在《何百芮的地獄戀曲》大談姐弟戀。 （彼此影業提供）.j孫可芳（左）、詹懷雲（右）在《何百芮的地獄戀曲》大談姐弟戀。 （彼此影業提供）.j

另外，劇中已談起姐弟戀的孫可芳與詹懷雲，也冒著可能被閨密郭書瑤、鍾瑶發現的風險私下偷偷來，沒想到旁人竟開始對兩人起疑心。孫可芳提到姐弟戀，表示丈夫劉冠廷也比自己年紀小一歲，所以自己完全不在意女大男小，「但我還是比較喜歡有一點社會經歷的男生，所以有些男生實際年齡很大，但還是感覺沒經歷過什麼人生大事」，所以孫可芳一點也不排斥，「但一定要個性合得來」。

詹懷雲則說自己個性一直很被動，「可能因為會害怕受傷吧，但有時候也覺得自己該主動點，因為想要爭取的不管是人、事、物，總是得付出點努力才能獲得」。

李杏（左起）、郎祖筠、阿KEN、詹懷雲、郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》有精彩對手戲。 （彼此影業提供）李杏（左起）、郎祖筠、阿KEN、詹懷雲、郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》有精彩對手戲。 （彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於1月4日上架，每週日晚間9點於八大戲劇台播出、10點於MyVideo與Netflix播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中