被鳳梨酥耽誤的武俠小說高手！知名店家小編罵奧客不帶髒字 力推金庸這部作品

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節將至，許多民眾忙著採買年節禮盒，不料知名鳳梨酥店家遭遇奧客想退貨不成，一怒之下竟踢翻店內購物盤，社群小編公布當下照片，並以「武林小說」文體發文，引來網友讚聲連連，笑稱小編真是「被鳳梨酥耽誤的武俠小說高手」。

知名的「佳德鳳梨酥」臉書小編發文提到，近日有民眾去店內買了一盒鳳梨酥，不多久又回店要換貨，但因為是食品類，店家早有規定退換貨規則，小編談到：「除非內有瑕疵，否則一旦過手、離櫃概不提供反悔。此乃大江湖規矩，非是臨時起意。」

知名鳳梨酥店家遇到客人換貨不成，竟然踢翻店內購物盤。（翻攝自臉書）

不料這位客人情緒失控，一腳踢掉店內放置的購物盤，小編還原情形：「天殘聞言顏面盡失，情緒頓時走火入魔，起身一掌拍飛接待桌的日曆與文具。憤恨離去之際，又誒見到門口毫無恩怨的購物盤，回頭蓄力一掌向其拍出，然而木盤落地生根不動如山，顯然掌法非天殘強項。見整疊28公斤重木盤拍不飛，竟施展失傳36年武學《天殘腳》，無辜木盤硬生生遭踹飛，險些砸向一旁女子腳踝，所幸出第一掌失敗，女子警覺後退一步，才沒釀成傷筋斷骨大禍。」

之後小編也在留言區誇讚那位險些被木盤砸到的女客人，稱她當下還幫忙其他店員一起收拾，「小編的眼裡見到滿滿的善良光輝。」另有家長被小編的文筆吸引，發問可以推薦7年級的學生哪套金庸作品？小編則回應：「神鵰俠侶可推！」

