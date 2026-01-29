自由電子報
娛樂 最新消息

Rosé保護戀情 上街戴假髮扮阿嬤躲狗仔

〔記者王靖惟／台北報導〕BLACKPINK成員Rosé近日登上美國知名播客節目《Call Her Daddy》，談及過去談戀愛的困境，身為K-pop巨星，她坦言過去曾戴上假髮、扮成老阿嬤，穿著「老年女性風格」的服裝變裝上街，只因為保護戀情不曝光，也為了避開粉絲與狗仔，相關發言引發熱烈討論。

Rosé表示自己曾為了不被狗仔發現，長時間「變裝成老阿嬤約會」。（法新社）Rosé表示自己曾為了不被狗仔發現，長時間「變裝成老阿嬤約會」。（法新社）

Rosé受訪時表示，為避開狗仔和粉絲目光，約會時都會很用心裝扮不被認出。甚至曾經穿著老婦服裝，甚至特地購入黑色短捲假髮，打造「阿嬤造型」作為偽裝，甚至從髮型、裙子、鞋子到包包造型以及模仿老婦人走路模樣，都做過徹底研究，當時無法上街約會，只能穿成這樣前往男友家，她表示「因為我們哪裡都不能去，只能這樣移動，以防被看到。」

Rosé笑說，那段時間家中甚至出現一整區「阿嬤衣櫃」，狀況持續至少半年，才全部清空，而當時男友雖然不會像她妝扮如此徹底，但也會配合她打扮得比較「老成」。

Rosé強調，即使身為K-pop團體的一員，自己依然只是普通人，也渴望能像一般人一樣談戀愛、過正常生活，但現實對女性偶像而言尤其嚴苛。而主持人亞歷山德拉·庫珀（Alex Cooper）直接詢問目前是否有交往對象時，Rosé坦言「正在尋找愛情」。她也回顧過去一段行為較為「有毒」的戀情，表示當時年紀尚輕，雖然知道並不適合，卻仍因彼此喜歡而維持了一段時間，她指出「我遇到過一些知名度更高的人，但他們依然願意和我一起做更多普通人會做的事，就是在那一刻，我突然醒悟，我一直被（前男友）PUA，誤以為那種程度的束縛和限制是正常的。」Rosé罕見的剖析過往戀情，得以窺見她過往的感情生活。

