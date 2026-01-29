自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

追憶曹西平 小冬瓜親曝邱瓈寬俠義力挺

曹西平追思會27日圓滿落幕。（翻攝自曹西平臉書）曹西平追思會27日圓滿落幕。（翻攝自曹西平臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕已故資深藝人曹西平27日舉行追思會，今（29）日上午負責告別式的殯葬業者小冬瓜在臉書發文，特別提及追思會圓滿落幕，特別感謝資深導演邱瓈寬。

小冬瓜坦言隨著曹西平「率真・謝幕」追思會圓滿落幕，心中那顆懸著的大石，終於可以稍稍放下，他說在這段時間裡，有太多需要感謝的人，但第一個感謝，想先獻給演藝圈永遠的俠女－邱瓈寬。

事情真的發生得太突然了，小冬瓜透露自從曹西平過世以來，他乾兒子小俊一直處在一種「還不敢相信這是真的」狀態裡，情緒非常低落，能夠承擔與處理的事情其實相當有限，身為團隊，他們盡力協助整體的策劃與安排，但現實是，即便我們已經對外公布了追思會的相關資訊，仍因為網路演算法與資訊分眾的關係，許多演藝圈前輩第一時間其實並不清楚細節。

眼看追思會的日子一天一天逼近，小冬瓜透露邱瓈寬始終放不下心，「她很清楚，也很在意：一定要讓四哥被風風光光地送最後一程。」於是，邱瓈寬在百忙之中，親自拿起電話，一通一通地聯繫，「不只是幫忙號召朋友，更協助我們團隊後續的對接與整合，讓這份滿載情義的名單，能夠完整、體面地呈現。」

小冬瓜也說，邱瓈寬與藍心湄也在第一時間到靈堂致意，關心他們是否還有需要協助的地方，給予了非常多實質而溫暖的支持，讓這場追思會能夠如此圓滿。他說，認識邱瓈寬將近10年的時間，雖然見面的次數不算多，但每一次遇見，幾乎都是她俠義地挺身而出。

小冬瓜這樣形容他眼中的邱瓈寬：「她總是替人排解困難，即便因此可能要承擔更多辛苦，甚至面對繁瑣而吃力的溝通，只要是她認定該做的事，她就義無反顧，也從不求任何回報，是一位我由衷敬佩的前輩。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中