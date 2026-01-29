鍾欣怡結婚10年沒被愛沖昏頭 親曝身體拉警報

鍾欣怡10年前嫁給製作人孫樂欣。（翻攝自鍾欣怡臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕43歲女星鍾欣怡因拍攝電信廣告走紅，轉戰戲劇、主持領域表現亮眼，今（29）日上午在臉書發文回憶10年前準備嫁給名製作人孫樂欣，親友全投反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」

那時，鍾欣怡身邊朋友比她還緊張，有一種「我是為妳好」的眼神，勸她再想想、不要太衝動，但只有她自己清楚：「那些標籤都不是真正的他。」鍾欣怡告訴自己：「比起外面的聲音，我更需要相信自己的直覺。」

10年過去了，鍾欣怡回頭看，透露自己真的很想抱抱10年前那個勇敢的自己，她說：「這10年我們始終都是一起！我們是夫妻，更是彼此最好的朋友。一起直播、一起出國工作、一起開公司、一起拚到沒日沒夜，我們一起創下直播在線2萬人，一起創造欣欣牌千萬業績，一起被所有欣粉與各大品牌肯定。」

不過鍾欣怡沒有被這些沖昏頭，她表示：「事業越旺，其實更要懂得找回自己，這10年的高強度運轉，去年開始讓我的身體拉警報，甚至出現徹底失聲的狀況。」她開始練習放慢腳步，謝謝10前自己的直覺，讓她選對了人，「也謝謝現在的慢下來，讓我找回了光。」

