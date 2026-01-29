自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鍾欣怡結婚10年沒被愛沖昏頭 親曝身體拉警報

鍾欣怡10年前嫁給製作人孫樂欣。（翻攝自鍾欣怡臉書）鍾欣怡10年前嫁給製作人孫樂欣。（翻攝自鍾欣怡臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕43歲女星鍾欣怡因拍攝電信廣告走紅，轉戰戲劇、主持領域表現亮眼，今（29）日上午在臉書發文回憶10年前準備嫁給名製作人孫樂欣，親友全投反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」

那時，鍾欣怡身邊朋友比她還緊張，有一種「我是為妳好」的眼神，勸她再想想、不要太衝動，但只有她自己清楚：「那些標籤都不是真正的他。」鍾欣怡告訴自己：「比起外面的聲音，我更需要相信自己的直覺。」

10年過去了，鍾欣怡回頭看，透露自己真的很想抱抱10年前那個勇敢的自己，她說：「這10年我們始終都是一起！我們是夫妻，更是彼此最好的朋友。一起直播、一起出國工作、一起開公司、一起拚到沒日沒夜，我們一起創下直播在線2萬人，一起創造欣欣牌千萬業績，一起被所有欣粉與各大品牌肯定。」

不過鍾欣怡沒有被這些沖昏頭，她表示：「事業越旺，其實更要懂得找回自己，這10年的高強度運轉，去年開始讓我的身體拉警報，甚至出現徹底失聲的狀況。」她開始練習放慢腳步，謝謝10前自己的直覺，讓她選對了人，「也謝謝現在的慢下來，讓我找回了光。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中