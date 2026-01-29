自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳菊請辭獲准 律師呂秋遠：謝謝她為台灣民主所做一切

陳菊請辭監察院長獲准。（資料照）陳菊請辭監察院長獲准。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕監察院長兼國家人權委員會主委陳菊二〇二四年底因病住院請假迄今，賴清德總統昨宣布准辭，二月一日生效。據透露，陳菊正在復健，家屬希望她專心靜養，總統因而准辭。

律師呂秋遠28日在臉書寫下對「花媽」陳菊的祝福，他說，陳菊當時站出來呼籲解除戒嚴，即便著有死刑威脅，仍然可以在29歲芳華，寫下一段鼓舞後人的文字，而且在往後從政時，始終如一。

呂秋遠表示，陳菊這一生，曾經為了民主政治，面臨死刑威脅；為了自己的信念，被囚禁6年，「而今，她因為生病，即將從公職卸下重擔，我只能說，謝謝她過去為台灣、為民主政治的理念，所做的一切。」

呂秋遠希望花媽可以好好養病，他說：「我們有許多人，希望您早日康復，好好生活。」

呂秋遠臉書全文：

這是美麗島事件大審的檔案照片，照片裡目前還有在政治圈裡任公職的人，只有陳菊。其他人不是淡出政壇、晚節不保，就是已經仙逝。而她，也在今天卸任公職。
美麗島事件，大概已經有許多人淡忘或是完全不了解。1979年12月10日，距離現在47年前，當時的黨外雜誌美麗島，在國際人權日發起遊行與演講，宣揚民主與自由，是的，你沒聽錯，當時立委只有部分可以選舉、總統由一群永遠不用選的國民大會代表選舉，候選人通常只有一個，空一格蔣總統是專有名詞，總統只能是蔣。當時台灣戒嚴了30餘年，看簡體字書、判刑；聽中國廣播、判刑；研究馬克思主義、判刑；主張共產主義，死刑。
他們在那天晚上，主張解除戒嚴、要民主、要自由，但是有一群理平頭，衣服別有青天白日徽章的人，往台上的演講者丟擲雞蛋，並且不斷叫囂。場外鎮暴部隊逐漸縮小包圍，不僅釋放催淚瓦斯，還以強烈探照燈照射群眾，挑起民眾情緒，終於引發兩邊強烈衝突。
報紙上看到的新聞都是「暴徒」攻擊員警， 還有地方媽媽跪下來，希望「暴徒」不要打警察。警察滿頭是血，暴徒得意洋洋。第二天，台灣警備總司令部開始搜捕這些參與的「暴徒」，並緝獲「匪首」若干。
要想像當時的場景嗎？其實不用。前幾年的香港，就是當年的高雄。特首不能直選、議員只有部分可以選、報紙挺警察、演藝人員挺警察、輿論挺警察，這些呼籲民主自由的人都是暴徒，意圖讓台灣變亂，共匪就會侵略台灣。
這些「匪酋」當中，施明德始終談笑風生，坦然面對唯一死刑的叛亂罪威脅。其他人，包括陳菊，一臉嚴肅，面對國家機器的迫害，坦然赴死，沒有人賣友求榮，沒有人跪地求饒。呂秀蓮、陳菊，就是當中的女中豪傑，呂秀蓮，演講20分鐘，換來12年有期徒刑；陳菊，3天後逮捕，1986年才出獄。
1980年1月，面臨最高刑度是死刑的叛亂罪，陳菊當年29歲，她在獄中寫下遺書，其中有一段是這樣的：
「願所有受苦、被受縛、被壓迫的人早日得到解放，願我深愛的故鄉—台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活。祈法律能象徵代表正義，而非只是統治的工具，形同具文愚弄人民。」
對於民主富二代來說，大概很難理解，「不能選總統、直轄市長、投票開票會停電、看本書會被關10年，出獄以後終身找不到工作、隨時被跟監、說錯話就會被終身監禁、不能上街遊行、抗議」的台灣，更會覺得本來就應該這樣。
不，不是的。民主不是自來水，自由也得要裝水龍頭。
陳菊，當時站出來呼籲解除戒嚴，即便著有死刑的威脅，她仍然可以在29歲的芳華，寫下一段鼓舞後人的文字。而且在往後從政時，始終如一。她這一生，曾經為了民主政治，面臨死刑威脅。為了自己的信念，被囚禁6年。而今，她因為生病，即將從公職卸下重擔，我只能說，謝謝她過去為台灣、為民主政治的理念，所做的一切。
花媽，希望您可以好好養病，我們有許多人，希望您早日康復，好好生活。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中