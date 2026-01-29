SJ藝聲台語告白太有心！深情承諾「我一定會閣來看你」逼哭粉絲

〔記者邱奕欽／台北報導〕「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道20週年高雄巨蛋演唱會圓滿落幕，團員們一一透過社群向台灣粉絲E.L.F.道謝，團員藝聲的貼文卻意外成為焦點，他不僅向高雄深情告白，更罕見以「台語漢字」表達「我一定會想辦法，閣再來看你～」讓粉絲們無不動容直喊「真的太有心了！」

Super Junior藝聲與團圓們日前順利結束高雄3場演唱會。（組合照，翻攝自IG）

藝聲在文中以台語漢字回顧此次到訪高雄的心情，他提到過去曾遺憾未能以個人身分前來，如今透過團體演出再次站上高雄舞台，格外珍惜與粉絲相見的時刻，深情告白「高雄，我真愛你～頂擺無法一个人來，實在真傷心，不過這馬用這種方式來到這，感覺真好。我一定會想辦法，閣再來看你～」

請繼續往下閱讀...

藝聲以台語漢字發文道出心聲。（翻攝自IG）

自然又貼近台灣日常的用語，藝聲以台語漢字道出高雄巨蛋演出後的感受，這不僅是一份對E.L.F.的溫柔承諾，也為Super Junior此次台灣演出留下暖心收尾，讓粉絲們在動容之餘也深感驚訝，紛紛留言回應「完全是台灣人等級！」、「我哭了！哇馬愛哩」、「不愧是歐爸！真的太有心了！」、「哇等哩！哩一定要閣來！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法