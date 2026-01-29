自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SJ藝聲台語告白太有心！深情承諾「我一定會閣來看你」逼哭粉絲

〔記者邱奕欽／台北報導〕「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道20週年高雄巨蛋演唱會圓滿落幕，團員們一一透過社群向台灣粉絲E.L.F.道謝，團員藝聲的貼文卻意外成為焦點，他不僅向高雄深情告白，更罕見以「台語漢字」表達「我一定會想辦法，閣再來看你～」讓粉絲們無不動容直喊「真的太有心了！」

Super Junior藝聲與團圓們日前順利結束高雄3場演唱會。（組合照，翻攝自IG）Super Junior藝聲與團圓們日前順利結束高雄3場演唱會。（組合照，翻攝自IG）

藝聲在文中以台語漢字回顧此次到訪高雄的心情，他提到過去曾遺憾未能以個人身分前來，如今透過團體演出再次站上高雄舞台，格外珍惜與粉絲相見的時刻，深情告白「高雄，我真愛你～頂擺無法一个人來，實在真傷心，不過這馬用這種方式來到這，感覺真好。我一定會想辦法，閣再來看你～」

藝聲以台語漢字發文道出心聲。（翻攝自IG）藝聲以台語漢字發文道出心聲。（翻攝自IG）

自然又貼近台灣日常的用語，藝聲以台語漢字道出高雄巨蛋演出後的感受，這不僅是一份對E.L.F.的溫柔承諾，也為Super Junior此次台灣演出留下暖心收尾，讓粉絲們在動容之餘也深感驚訝，紛紛留言回應「完全是台灣人等級！」、「我哭了！哇馬愛哩」、「不愧是歐爸！真的太有心了！」、「哇等哩！哩一定要閣來！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中