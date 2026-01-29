自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

家人全神隱！曹西平唯一親人送別哭到泣不成聲 親訴最後告別

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人曹西平病逝，被他視為「唯一親人」的前嫂嫂龍千玉，在追思告別演唱會上哭到泣不成聲。今天深夜她仍難掩哀痛之情，感嘆發聲：「生命真的像一場夢！」

龍千玉透露：「昨天去參加4哥的最後安可演唱會，心裡有一種說不出的低落，很深刻地感覺到，人生真的好像一場夢。」

龍千玉是告別演唱會唯一到場的親人，她感嘆回憶，曹西平生前總是不斷叮嚀她要孝順父母，「那不是隨口說說的話，而是4哥一直希望我們記得、也真正做到的事。」

龍千玉（右）慟別曹西平（左）感嘆人生如夢。（翻攝臉書）龍千玉（右）慟別曹西平（左）感嘆人生如夢。（翻攝臉書）

在她眼中，曹西平的人生始終過得很積極，「不管遇到什麼事情，他都是用盡全力在活著。」送別的最後一刻，心中滿是不捨與感傷，也覺得一切來得太快、太不真實。

龍千玉談到：「回頭想想，從開場到落幕，這一輩子如他自己說的，真的夠精彩了，而且，他是知足的。」

龍千玉也提到，這幾年曹西平常對她說要為孩子打拚，希望多幫助那些在店裡努力生活的孩子，「能做多少，就算多少。他不是因為自己多厲害，而是因為他真的放不下、也捨不得。」

最後龍千玉寫下心中最深的思念：「4哥留下來的不只是回憶，而是一種會提醒我們要孝順、要付出、也要珍惜當下的力量。」認為曹西平留下來的力量，也會一直存在。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中