家人全神隱！曹西平唯一親人送別哭到泣不成聲 親訴最後告別

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人曹西平病逝，被他視為「唯一親人」的前嫂嫂龍千玉，在追思告別演唱會上哭到泣不成聲。今天深夜她仍難掩哀痛之情，感嘆發聲：「生命真的像一場夢！」

龍千玉透露：「昨天去參加4哥的最後安可演唱會，心裡有一種說不出的低落，很深刻地感覺到，人生真的好像一場夢。」

龍千玉是告別演唱會唯一到場的親人，她感嘆回憶，曹西平生前總是不斷叮嚀她要孝順父母，「那不是隨口說說的話，而是4哥一直希望我們記得、也真正做到的事。」

龍千玉（右）慟別曹西平（左）感嘆人生如夢。（翻攝臉書）

在她眼中，曹西平的人生始終過得很積極，「不管遇到什麼事情，他都是用盡全力在活著。」送別的最後一刻，心中滿是不捨與感傷，也覺得一切來得太快、太不真實。

龍千玉談到：「回頭想想，從開場到落幕，這一輩子如他自己說的，真的夠精彩了，而且，他是知足的。」

龍千玉也提到，這幾年曹西平常對她說要為孩子打拚，希望多幫助那些在店裡努力生活的孩子，「能做多少，就算多少。他不是因為自己多厲害，而是因為他真的放不下、也捨不得。」

最後龍千玉寫下心中最深的思念：「4哥留下來的不只是回憶，而是一種會提醒我們要孝順、要付出、也要珍惜當下的力量。」認為曹西平留下來的力量，也會一直存在。

