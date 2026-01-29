自由電子報
娛樂 電影

金馬入圍男星《金童》肉體改造鐵血爆肌 影帝猛虧胸部練大下一部拍「玉女」

〔記者許世穎／綜合報導〕曾以《窄路微塵》入圍金馬影帝的張繼聰在新作《金童》扮演強力拳擊手，先是增重又再減重回復正常身型，而他也同時在拍攝《尋秦記》，短短數月體重變化了22公斤，連古天樂都忍不住笑說他的臉型和身體完全無法連戲。

該片在香港小兵立大功，賣出破千萬港幣（約4000萬台幣）的亮眼票房，港星張繼聰當初為了拍攝，不但花了兩年時間肉體改造成鐵血爆肌，更自掏腰包六位數港幣完成作品，才讓電影順利上映，他更勤跑映後，更靠著自己的好人緣，讓不少香港天王幫他站台。

張繼聰演出《金童》的強力拳擊手，先是增重又再減重回復正常身型。（華映提供）張繼聰演出《金童》的強力拳擊手，先是增重又再減重回復正常身型。（華映提供）

影帝張家輝及天王古天樂都為他造勢，張家輝大方現身映後活動，曾在電影《激戰》中也瘋狂改造肉體的張家輝大開玩笑，稱張繼聰的改造得太誇張，一看就是醫美的功勞，「他的肌肉有如打假球！胸肌漲成這樣，打一邊可能就要花掉三萬多港幣。」張繼聰大笑跟進說自己是到韓國進行改造，「胸肌、腹肌一顆一顆全都打了一輪肉毒。」

張繼聰為《金童》改造肉體，被影帝張家輝猛虧太誇張，笑言一看就是醫美的功勞。（華映提供）張繼聰為《金童》改造肉體，被影帝張家輝猛虧太誇張，笑言一看就是醫美的功勞。（華映提供）

但張家輝收起玩笑，認真讚美張繼聰說：「現在能拍好一部電影到可以上映真的不容易，他有膽量去完成，希望大家多多支持。」但又忍不住繼續開玩笑：「都拍了《金童》，下一部戲可以拍《玉女》，反正胸部都練得那麼大了，就繼續演囉！」

其實在拍《金童》時，張繼聰也同時正在拍攝《尋秦記》，在電影中演出新增角色─項少龍的乾兒子石頭，他以壯碩的體型加入劇組。古天樂在拍攝現場總是見到張繼聰天天努力維持身型，「他除了一直吃雞蛋和雞胸肉之外，更隨身帶著教練，隨時隨地有空便在健身或練拳，非常認真。」

張繼聰（中）在拍《金童》時，同時正在拍攝《尋秦記》。（華映提供）張繼聰（中）在拍《金童》時，同時正在拍攝《尋秦記》。（華映提供）

由於《尋秦記》拍攝期長達好幾個月，張繼聰拍完《金童》拳擊場面後，便要努力減重成一般的體態，少了22公斤，再回到《尋秦記》接續拍攝時臉型完全不同，戲服也變得非常寬鬆，他笑說：「我被監製古老闆發現我的樣子完全無法連戲了啊！」《金童》明天（30日）在台上映。

