化學情慾反應一觸即發！《有聲之年》兩大實力派男神超合拍

〔記者許世穎／綜合報導〕由《倫敦生之慾》導演奧利佛艾爾曼紐斯執導的新片《有聲之年》，找來新世代實力派男神保羅麥斯卡與喬許歐康納首度聯手主演，兩人在片中火花四射的親密互動，成為全片最令人著迷的亮點。導演坦言，原著短篇小說最吸引他的，正是角色一開始所做出的選擇，以及兩人之間「毫不費力就成立」的親密感。

保羅麥斯卡（左）和喬許歐康納在電影《有聲之年》，上演一段深刻卻帶著遺憾的情感關係。（UIP提供）

導演奧利佛表示，故事並未刻意鋪陳角色是否會坦承對彼此的渴望，因為那從來不是關鍵，「他們自己也不認為那是需要被質疑的事。」反而是在自然流動的相處中，讓情感與慾望悄然浮現。他形容，生活在1917年美國的兩位男主角大衛與萊諾，身上卻帶著出乎意料的自由氣質，擁有強烈的自我意識與開放心態。

電影中一幕「把水吐出來」的場景，被導演奧利佛視為畫龍點睛的瞬間，也是原著作者班夏塔克筆下最具代表性的風格展現──俏皮、衝動，充滿未說出口的情感與慾望，讓兩人之間一觸即發的化學反應瞬間成形。奧利佛指出，儘管角色背景南轅北轍，但原著成功塑造出極為真實可信的人物關係，情感火花因此自然迸發。

喬許歐康納（左）和保羅麥斯卡在電影《有聲之年》，相約踏上尋找即將消逝民謠的旅程。（UIP提供）

談到這段關係的核心，導演奧利佛認為《有聲之年》提出了一個深刻而普世的命題：初戀，是否有可能成為人生中最深刻、甚至也是最後的一段愛情？他直言，若一段刻骨銘心的初戀成為生命中唯一的感情，當多年後回首，勢必伴隨著複雜而濃烈的情緒——既可能是遺憾與悲傷，也可能是感激與懷念。

奧利佛進一步分享，年輕時，人們總以為未來還有無限可能，會遇見更多對象；但隨著時間推移，在某個回望的瞬間，才真正意識到那段關係對自己的重量。「我們總會忍不住想，如果當初有些話說出口了，是否會做出不同的選擇？」因此，他並不只從情感壓抑的角度切入，而是希望觀眾能在角色身上，看見屬於自己的回憶與提問。

電影將故事背景設定在新英格蘭鄉村，兩位男主角踏上一段以留聲機記錄民謠的旅程，沿途採集的歌聲被錄進蠟筒，不僅構成電影動人的配樂，也為故事注入濃厚情感層次。導演奧利佛透露，在確立這項技術成為敘事核心前，團隊進行了大量研究準備，「我和助手成了專家，保羅和喬許也都成了專家。」

喬許歐康納（右）在電影《有聲之年》以留聲機記錄民謠。（UIP提供）

他笑說，這些裝置極為精緻，蠟筒由真正的蠟製成，數量有限且相當脆弱。「我已經連續拍了四部時代片，作為導演，你必須掌握大量背景知識，並教育演員，讓一切在鏡頭前自然發生。」從留聲機的重量、聲音效果，到搬運、操作方式，所有細節都必須反覆練習。

導演奧利佛也形容，電影中最迷人的體驗之一，是「第一次聽見不在場之人聲音」的震撼感受。「這正是愛迪生發明的魔力。」在聲音尚未能被隨時記錄的年代，蠟筒讓人們首次能與錄下來的聲音建立情感連結——無論是父親的聲音，或是愛人的聲音，都能被保存下來，成為關係與記憶的重要載體。

他指出，在這項技術出現之前，人們只能透過書信想像對方的聲音，一旦那個人離世，聲音也隨之消失。蠟筒讓看不見、摸不著的聲音得以留存，即使聲音不再來自發聲者本身，仍能被聽見，這樣的概念至今仍充滿魔幻感。《有聲之年》的故事、人物與愛情，正是建立在這趟以聲音為起點的情感旅程之上。《有聲之年》將於明天（30日）在台上映。

