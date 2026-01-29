自由電子報
娛樂 電視

夢多遇超大牌網紅甩態 熊熊為通告「公審綠茶婊」：超級尷尬

〔記者林欣穎／台北報導〕羅志祥主持中天《綜藝OK啦》最新一集找來白雲、馬力歐、熊熊、夢多等人擔任來賓，分享過去錄通告難忘往事，熊熊曝在錄影時被當眾「洗臉」；夢多則說曾遇超大牌女網紅。

熊熊憶起過去上通告，對腳本時聊到為什麼想出道？熊熊表示：「我說因為當時的男友跟圈內人曖昧，我問他為什麼要這樣，他說『因為她可以幫他』，所以我就想進來看看，為什麼這些人可以幫他。」但到了錄影現場後，她卻突然被要求爆料對方身分：「梳化時，他們說『等一下妳可以講圈內人是誰嗎』？我說不要，他們就說『那妳起來，不要梳化了』。」

夢多錄影時遇到很難配合的來賓。（中天電視提供）夢多錄影時遇到很難配合的來賓。（中天電視提供）

頂著一頭亂髮的熊熊，錄影時還不斷被攻擊：「譬如他（主持人）問某個來賓『像熊熊靠身材出道，你兒子找這種女友你願意嗎』？那個來賓就講『不會吧』，全程都這樣子，我錄完直接去醫院，因為胃痙攣。」而熊熊在錄影時碰過的尷尬狀況還不只一次：「那次是要講綠茶婊，我講的故事本人也是來賓，她也知道我在講她，但沒辦法，我只能硬著頭皮講，超級尷尬，而且她現在還在線上。」

夢多在錄影時遇到很難配合的來賓：「我自己也有製作節目，那次來賓是日本的女網紅，她一來就超大牌，我讓她吃台灣的食物，問她好吃嗎？她很冷淡地說『沒什麼』，超難聊，最後還跟我說『這節目有人看嗎』？」

熊熊在錄影時被當眾「洗臉」。（中天電視提供）熊熊在錄影時被當眾「洗臉」。（中天電視提供）

馬力歐在一旁聽得很生氣，認為對方超不敬業，他更透露自己為了賺通告費什麼話題都能聊：「其實錄影錄到最後，話題該聊的都已經不知道聊幾百遍了，我就必須要挖一些比較私人的事情，像我上節目抱怨老婆是生活白癡，她認為為什麼要為了通告黑她，她不開心就回娘家2、3個禮拜，雖然我講的是實話，但你不知道她的痛點在哪，為了賺那幾千塊，搞得夫妻不和睦。」

