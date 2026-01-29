曾沛慈鬆吐出道17年心聲 奪金鐘卻陷入自我懷疑

〔記者林欣穎／台北報導〕曾沛慈在公視人文紀實節目《列車人生》擔任列車旅人，前往德國與波蘭體驗穿梭兩國的「文化列車」（Kulturzug）。這趟五小時的旅程宛如移動文化舞台，曾沛慈在跨境的軌道上不僅見證兩國人民修復歷史記憶，更罕見敞開心房暢聊17年演藝路的迷惘與堅持。

從歌唱選秀節目出道的曾沛慈，曾獲金鐘獎戲劇節目女配角、入圍金馬獎最佳女配角，成為台灣影視音三棲藝人，熱愛唱歌的她在節目中分享自己走了一條「特別的演藝路」——先演戲，再藉演戲找機會唱歌和發專輯。

曾沛慈擔任《列車人生》旅人。（公共電視、新傳媒提供 ）

曾沛慈感性坦言，奪下金鐘獎後開始產生了得失心：「下一次的表現夠不夠好？會不會對不起這個獎項？根本不用別人質疑，我自己就不斷檢視。那個獎座要不要拿出來擺在家裡，還是讓它在盒子裡面？」

旅程中，曾沛慈搭乘以推動德國和波蘭文化交流為核心的「文化列車」，挑戰學習波蘭語。面對複雜的發音，她當場崩潰笑喊：「我總是忘記第二句！看起來在抓狂，其實有點在享受這被為難的情況。」體驗列車上的樂團演奏、語言教學等活動後，曾沛慈深受感動：「他們願意做文化列車的連結，跟成長歷程有關，持之以恆絕對不是件容易的事。」這番體悟也讓她反思自己17年的演藝路。

曾沛慈分享自己求學過程一路順遂，反而沒有思考內心真正的渴望與熱情。她表示：「我讀企業管理，照理說應該就是當上班族，歌唱比賽對我來說是個大意外，突然人生多了一個選擇，直到23歲我才確定想唱歌。」

曾沛慈搭乘文化列車穿梭德國與波蘭。（公共電視、新傳媒提供）



回憶起演藝之路，曾沛慈提到最初的挫敗：「演第一個角色時我覺得連走路都走不好，要NG二三十次。但我做了決定，至少要把正在做的這件事情做完，每次都是這樣想，然後每年的生日願望都是希望能發片。」她坦承很長時間在不確定中工作，直到某次歌迷分享她的歌曲作品陪伴他面對摯愛因車禍離開的傷痛：「那個使命感突然變得很大，也提醒我要更認真努力在正在做的事情上。」

曾沛慈不諱言曾多次問自己：「我現在到底為了什麼做這件事情？」這些疑問在文化列車之旅中逐漸有了答案。她感性回顧不同階段的自己：「如果沒有20多歲跟30多歲的我，那我現在也不會是這樣。」對於這趟旅程，曾沛慈表示：「十年後或二十年後，再回想這段經歷，還是會覺得超級不後悔。因為哪有什麼機會在旅遊中去認識到這麼多有深度的事物，並遇到這麼多不同的人？」最後她笑著期許未來不要有容貌焦慮，至少要繼續覺得生命是有意義的。

