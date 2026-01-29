自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

曾沛慈鬆吐出道17年心聲 奪金鐘卻陷入自我懷疑

〔記者林欣穎／台北報導〕曾沛慈在公視人文紀實節目《列車人生》擔任列車旅人，前往德國與波蘭體驗穿梭兩國的「文化列車」（Kulturzug）。這趟五小時的旅程宛如移動文化舞台，曾沛慈在跨境的軌道上不僅見證兩國人民修復歷史記憶，更罕見敞開心房暢聊17年演藝路的迷惘與堅持。

從歌唱選秀節目出道的曾沛慈，曾獲金鐘獎戲劇節目女配角、入圍金馬獎最佳女配角，成為台灣影視音三棲藝人，熱愛唱歌的她在節目中分享自己走了一條「特別的演藝路」——先演戲，再藉演戲找機會唱歌和發專輯。

曾沛慈擔任《列車人生》旅人。（公共電視、新傳媒提供 ）曾沛慈擔任《列車人生》旅人。（公共電視、新傳媒提供 ）

曾沛慈感性坦言，奪下金鐘獎後開始產生了得失心：「下一次的表現夠不夠好？會不會對不起這個獎項？根本不用別人質疑，我自己就不斷檢視。那個獎座要不要拿出來擺在家裡，還是讓它在盒子裡面？」

旅程中，曾沛慈搭乘以推動德國和波蘭文化交流為核心的「文化列車」，挑戰學習波蘭語。面對複雜的發音，她當場崩潰笑喊：「我總是忘記第二句！看起來在抓狂，其實有點在享受這被為難的情況。」體驗列車上的樂團演奏、語言教學等活動後，曾沛慈深受感動：「他們願意做文化列車的連結，跟成長歷程有關，持之以恆絕對不是件容易的事。」這番體悟也讓她反思自己17年的演藝路。

曾沛慈分享自己求學過程一路順遂，反而沒有思考內心真正的渴望與熱情。她表示：「我讀企業管理，照理說應該就是當上班族，歌唱比賽對我來說是個大意外，突然人生多了一個選擇，直到23歲我才確定想唱歌。」

曾沛慈搭乘文化列車穿梭德國與波蘭。（公共電視、新傳媒提供）曾沛慈搭乘文化列車穿梭德國與波蘭。（公共電視、新傳媒提供）

回憶起演藝之路，曾沛慈提到最初的挫敗：「演第一個角色時我覺得連走路都走不好，要NG二三十次。但我做了決定，至少要把正在做的這件事情做完，每次都是這樣想，然後每年的生日願望都是希望能發片。」她坦承很長時間在不確定中工作，直到某次歌迷分享她的歌曲作品陪伴他面對摯愛因車禍離開的傷痛：「那個使命感突然變得很大，也提醒我要更認真努力在正在做的事情上。」

曾沛慈不諱言曾多次問自己：「我現在到底為了什麼做這件事情？」這些疑問在文化列車之旅中逐漸有了答案。她感性回顧不同階段的自己：「如果沒有20多歲跟30多歲的我，那我現在也不會是這樣。」對於這趟旅程，曾沛慈表示：「十年後或二十年後，再回想這段經歷，還是會覺得超級不後悔。因為哪有什麼機會在旅遊中去認識到這麼多有深度的事物，並遇到這麼多不同的人？」最後她笑著期許未來不要有容貌焦慮，至少要繼續覺得生命是有意義的。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中