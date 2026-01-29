自由電子報
娛樂 日韓

國民爸爸不暖了！成東鎰《死亡之花》當辯護惡魔徹底翻面

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國螢幕上的「國民爸爸」不當暖男了！韓星成東鎰在全新懸疑韓劇《死亡之花》中徹底切換模式，將觀眾丟進一場壓到喘不過氣的法庭攻防戰。

《死亡之花》改編自李同建作家的同名小說，講述厲雲飾演的李宇謙，是能治癒所有不治之症的天才醫師，卻同時背負「連環殺人犯」身分，更駭人的是，他殺害的17人全是惡徒，目的竟是為了研發解藥、拯救世人。

《死亡之花》成東鎰（左起）、申承煥、琴世祿、鄭素利、厲雲。（friDay影音提供）《死亡之花》成東鎰（左起）、申承煥、琴世祿、鄭素利、厲雲。（friDay影音提供）

記者會上，導演韓允宣直接點破本劇最大特色：「站在法律與道德兩端的角色，全都沒有退路。」為了把這種壓迫感拍到極致，劇組直接把法庭戲拍成「極限耐力賽」，包括一場戲連續拍20頁劇本不喊卡、攝影師肩扛攝影機，一鏡到底。

成東鎰在劇中飾演一名為了拯救重病女兒，選擇替連環殺人犯辯護的父親。他直言，這個角色「本質還是爸爸」，只是站的位置更殘酷。為詮釋走投無路的狀態，他減重逾10公斤、全程零即興，台詞一字不差，把角色逼到邊界。

《死亡之花》成東鎰（左起）、申承煥、導演韓允宣、琴世祿、鄭素利、厲雲。（friDay影音提供）《死亡之花》成東鎰（左起）、申承煥、導演韓允宣、琴世祿、鄭素利、厲雲。（friDay影音提供）

首次挑戰如此高壓角色的厲雲也坦言壓力巨大，但他最感謝的就是成東鎰：「就算我因為台詞NG，前輩一次都沒生氣，只是不斷說『沒關係』，那真的救了我。」

飾演檢察官的琴世祿，則被迫完成「13分鐘台詞一口氣演完」的任務，她拍完後只剩一句話：「這種事真的不是每個地方都做得到。」

飾演記者的申承煥更用一句韓國流行語神比喻：「這部戲就像最近爆紅的杜拜Q彈餅乾，角色互丟台詞的節奏又黏又狠，會一路咬住你。」《死亡之花》2月4日起，每週三在friDay影音更新。

