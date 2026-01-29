被孔曉振罵到重寫劇本！河正宇爆：盲腸炎80％是她害的

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星河正宇自編、自導、自演話題喜劇《四人行，不行》為了把女主角孔曉振找來演出，不只吞下「史詩級惡評」，戲拍完，他自己先得了盲腸炎，反嗆：「有80%都是孔曉振害的！」

孔曉振與河正宇繼電影《真愛，純屬虛構？》後，時隔13年再度合作；河正宇坦言，一開始就把孔曉振列為第一順位，因為「她不是會被說服的演員，只會被劇本打動」。

河正宇（後）與孔曉振（前）時隔13年，再度攜手合作拍片。（采昌提供）

河正宇回憶，最初版本的劇本只是翻拍原作，結果孔曉振看完直接打電話「連續轟炸一小時」，一句比一句狠：「歐巴，你這個到底要怎麼拍？」堪稱史詩級惡評現場。

壓力山大的河正宇只能低頭認錯，承諾全面重寫、提升完成度，甚至端出「影后保證書」當誘因，才終於讓孔曉振點頭加入。

進組後，孔曉振不只負責演戲，還意外成了劇組的「隱形製作人」。她是全劇組公認唯一能制得住河正宇的人，從節奏到細節都敢直接指出問題。對此孔曉振自己也笑說：「我好像比較管得住哥哥們。」

李荷妮加盟演出，並直呼錯過這部電影，機會就不會再有。（采昌提供）

河正宇則毫不留情回敬：「她對我的不足，一點情面都不留。」也因此拍完戲身心俱疲，直接把盲腸炎怪到孔曉振頭上，笑翻全場。

除了在片場鎮壓導演，孔曉振還一手促成李荷妮加盟演出。李荷妮透露，劇本是透過孔曉振轉交的，「而且她一直跟我說，會改得更好、更有趣。」

當時李荷妮才剛拍完戲、身上有傷，又要照顧孩子，本來不急著接新作。但她卻每隔兩週就主動詢問進度，最後下定決心：「這可能是錯過就不會再有的機會。」於是點頭演出。

河正宇也證實，李荷妮本來就是他的理想人選，多虧孔曉振在中間「適度拉一把」，才讓卡司湊齊最完美的黃金比例。

《四人行，不行》描述婚姻逐漸冷卻的夫妻（孔曉振、金東旭），每天被樓上激情滿滿的夫妻（河正宇、李荷妮）吵得不得安寧；一次看似禮貌的晚餐邀約，卻意外變成慾望、秘密與道德界線全面攤牌的修羅場，電影2月6日在台上映。

