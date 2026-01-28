《單身即地獄5》木板戰「站太近」出事了！3人這一幕全場破功

《單身即地獄5》第七集重頭戲在於「木板情侶挑戰」。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》最新集數播出，話題再度圍繞崔美娜秀「一人卡位兩男」的名場面洗版，連棚內主持都忍不住出手喊停，笑稱：「適可而止啦。」

27日公開的內容中，節目安排一場「木板情侶耐力戰」，規則簡單卻殘酷，木板面積隨著每回合縮小，誰撐得久誰贏，肢體距離自然也被迫越來越近。

崔美娜秀（中間最下）、省勳、承一撐到第三回合。（翻攝自Netflix）

結果一開局就誕生名畫面：崔美娜秀成了全場唯一和省勳、承一兩男同隊的女性，三人緊貼站在同一塊木板上，畫面張力十足。

事後訪談中，崔美娜秀笑得毫不掩飾，直言當天「有種幸運女孩的感覺」，雖然有點害羞也有點尷尬，但隊友身材太好，更樂稱：「平時哪有什麼機會可以摸到那種肌肉。」

只是這場「幸福煩惱」，對另外兩位當事人來說可不太輕鬆。省勳私下坦白，動了「只想和崔美娜秀兩個人撐下去」的念頭，一度想把承一推下去，吃醋語氣藏不住。

承一也無奈表示，看著三人同框，根本搞不清楚製作單位到底是想考驗體力，還是考驗心臟，「老實說也有一瞬間，只想跟她兩個人一起玩」。

面對兩位男生的暗潮洶湧，崔美娜秀態度淡定，笑說三人默契其實不錯，接著語出驚人丟出一句：「《單身即地獄》不能跟兩個男人一起出去嗎？左手牽，右手也牽著一起走，好像也不錯。」全場瞬間炸鍋。

崔美娜秀、省勳、承一（上圖）抱在一起玩遊戲，讓棚內的洪真慶（下圖左）、李多熙等人笑到不行。（翻攝自Netflix）

這時，棚內清醒的MC洪真慶忍不住脫口「適可而止啦」，神吐嘈成為本集金句，連主持群都笑到停不下來。

隨著木板面積越縮越小，三人姿勢進入「人類極限挑戰」等級，最後承一頂不住尷尬與壓力，直接舉手喊停：「大家，真的很抱歉……」結束這段混亂又爆笑的合作。

