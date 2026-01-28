自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

70歲高群爆與小20歲嫩妻「1周3次」 一尾活龍秘訣曝光

資深藝人高群10日剛過70大壽。（記者潘少棠攝）資深藝人高群10日剛過70大壽。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人高群10日剛過70大壽，今出席演藝工會尾牙，整個人活力滿滿，受訪時唱作俱佳，還現場脫外套秀了5次伏地挺身，雖然做完面紅耳赤，但老當益壯仍讓人佩服。他每年都會去健檢，談到健檢報告自豪：「這可就厲害了！」每回有50樣檢測，這些年來只有一次淋巴指數有赤字，當時醫生跟他說「沒關係，這數值有時紅、有時綠」，要他別太緊張。

他也自豪人生七十一條龍，性生活美滿，樂呵呵表示：「我老婆小我20歲，如果沒幸福，她早就跟人跑了。」接著得意到不行地指出自己現在不用吃壯陽藥，「我不敢誇大，一週可以三次，一次超過10分鐘以上。」還轉頭叮嚀記者：「以後找老公要找我這種，到70歲還能的。」

資深藝人高群10日剛過70大壽。（記者潘少棠攝）資深藝人高群10日剛過70大壽。（記者潘少棠攝）

他說醫生也訝異他這麼健康，問他到底吃了什麼？當時他回「我吃很多保健食品」，畢竟他光是保健產品代言就有五樣。至於養生秘訣，他指出「吃飯六分飽、蔬菜水果不能少」，加上運動，他的一天菜單是健腹器20下、手跟腳以及腹肌都要練到，至於現在有沒有腹肌？他回：「我開演唱會再來露。」

此外，他過去高群曾在三重福隆里擔任里長，問他要不要再選舉？他瞪大眼睛連連說不要，「老婆說再選舉就離婚，我已經二婚了，不行呢。」而他講話幽默到不行，隨手捻來就是順口溜，像是他的座右銘是，「活著就是勝利，賺錢只是遊戲，快樂才是真理，健康就是目的」，讓人聽了很開心。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中