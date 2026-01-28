Toyz入獄1年8個月！篠崎泫肚子變大「被疑懷孕」出面全說了

Toyz（左）遭爆已在獄中與篠崎泫完成結婚登記。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港籍網紅「Toyz」劉偉健因販售大麻煙彈觸犯二級毒品罪，判刑4年2個月定讞，已於2024年5月入監服刑，至今服刑約1年8個月；沒想到，外界盛傳Toyz已在獄中與女友篠崎泫低調登記結婚，加上篠崎泫多次被拍到「小腹隆起」畫面，不免引發懷孕揣測。對此，篠崎泫也親自回應，無奈揭露真正原因。

Toyz去年已移監至彰化監獄，不過卻盛傳在台中監獄服刑時，已與篠崎泫完成結婚登記，台中監獄方面對此不願對外證實，但相關人士透露，2人確實在戶政人員協助下完成登記，僅進行簡單儀式；此外，篠崎泫也未入住監所的懇親宿舍，整個過程相當低調。針對甚囂塵上的完婚真相，篠崎泫透過經紀人低調回應，「之後有好消息會跟大家說。」並未進一步說明。

篠崎泫因多次分享小腹隆起的照片，引發外界揣測「是否懷孕」。（組合照，翻攝自IG）

然而，篠崎泫在Toyz服刑期間，曾多次曬出小腹微微隆起的照片，屢屢引發外界猜測是否「有喜」？針對被疑懷孕一事，篠崎泫日前才坦言，自己其實有排便方面的困擾，需要靠藥物甚至外力輔助，無奈出面澄清，「天啊！我到底要被誤會懷孕幾次？這伸縮自如的肚子總能嚇到身邊朋友和工作人員。」

