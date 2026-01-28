自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

青峰宣布放假1年！遭薩滿臭罵 還算出一路紅到60歲

蘇打綠團綜發佈會。（記者潘少棠攝）蘇打綠團綜發佈會。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠推出全新團體實境綜藝節目《6人行不行》，今天6位團員合體出席記者會，主唱青峰宣布要放長假，就連被命理師臭罵仍沒有改變的想法，受訪笑說：「可能會放一整年喔。」團員今年將各自活動，小威說：「前兩年都在跑巡演，比較少跟家人相聚。」打算趁這段時間回歸家庭生活。

青峰在下月要推出的實境節目中，拍攝了命理單元的題材，打趣根本就像是「開運鑑定團」。有趣的是，他總共找了6位命理師，其中有5位都勸他不要放長假，當中還有來自韓國的薩滿「臭罵」他，認為他還年輕為什麼急著想要休息。

蘇打綠團綜發佈會。（記者潘少棠攝）蘇打綠團綜發佈會。（記者潘少棠攝）

對此，青峰笑說：「其實我已經43歲了，讓我休息一下不行嗎？」他笑說：「你講你的我做我的，自己掌握自己的命運比較重要，我就跟命運『對著幹』。」其中只有一位命理師贊成他休假的想法，還稱他50歲還會走10年大運，可以一路紅到60歲。

蘇打綠下月除了推出團綜，公開活動還有2月28日在香港舉辦的「王菀之 x 蘇打綠 LIVE IN HONG KONG」慈善音樂會，這場公益演唱會活動扣除必要成本，門票所得後將全數捐作公益。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中