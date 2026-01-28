自由電子報
娛樂 最新消息

金馬影帝張震《幸福之路》演技封神 連老爸張國柱都給五顆星

張震（右）與童星魏愷樂在《幸福之路》自然真摯的父女互動，引發強烈共鳴。（甲上提供）張震（右）與童星魏愷樂在《幸福之路》自然真摯的父女互動，引發強烈共鳴。（甲上提供）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬影帝張震主演二度封帝力作《幸福之路》昨晚（27日）在台舉辦特映會，廣獲觀眾、名人、影評一致盛讚，不少人直呼是「張震再登演技巔峰之作」，片中他與8歲童星魏愷樂自然真摯的父女互動，更在映後引發強烈共鳴，被觀眾讚是繼《當幸福來敲門》後，年度最動人的父女情電影。包括張鈞甯、曾寶儀等多位名人於映後分享觀後感，就連張震的演員父親張國柱也特地觀賞力挺，直誇兒子「演得很好！」給予五星好評。

曾寶儀（右）直言觀賞《幸福之路》過程「幾乎忘記這是我們從小看到大的張震」。（甲上提供）曾寶儀（右）直言觀賞《幸福之路》過程「幾乎忘記這是我們從小看到大的張震」。（甲上提供）

該片由韓裔加拿大導演勞埃德李崔編導，榮獲本屆金馬獎最佳男主角、最佳新導演、最佳原創電影音樂三項大獎肯定，並入選坎城影展「導演雙週」，同時獲美國獨立精神獎最佳主角、最佳導演提名。張震在片中飾演一位秉持「堅持就是勝利」信念的外送員父親，在短短48小時內歷經殘酷現實的連環打擊，仍堅持為家庭苦撐，真摯內斂、充滿人生重量的表演，讓觀眾看見最平凡卻最動人的父愛身影。

張鈞甯（左）看完《幸福之路》大讚溫暖、充滿力量。（甲上提供）張鈞甯（左）看完《幸福之路》大讚溫暖、充滿力量。（甲上提供）

片中張震一句台詞「我有多努力，你也不是不知道，我真的是拚了命去做！」道盡許多人為生活辛苦打拼的心聲，角色名為「盧家成」，倒過來念正是「成家路」，也成為角色心中對「幸福之路」的註解。張震分享自己對角色與幸福的理解：「幸福其實很主觀，我在看劇本時一直在想，為什麼我這麼喜歡這個角色？後來發現，盧家成其實是很幸福的，因為他知道自己要做什麼，也願意朝著目標努力，對我來說，這樣就已經足夠了。」他也透露，片中許多情節刻意避免戲劇化處理，例如在焦急找回走失女兒後，導演提醒他「不要用責罵去表現愛」，讓表演回到更貼近現實也更溫柔的狀態。

《幸福之路》將於明天（ 29日）在台上映，邀請觀眾一同走進這段關於希望、毅力與動人父女情的追尋幸福之旅，凡於電影上映期間購買《幸福之路》電影票1張，憑電影票於29日起至原購票影城，即可兌換「父女情深版A3簽名海報」特典1張。

點圖放大body

