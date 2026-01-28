當紅偶像愛上刑警「獻吻卻被拒」 男星認「撞地激烈」不舉了

傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹今和導演安竹間出席新戲《那些你不知道的我》活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹今和導演安竹間出席新戲《那些你不知道的我》活動，劇中邱偲琹飾演當紅偶像，遭到黑粉威脅，後來愛上保護她的刑警吳念軒，有場主動獻吻卻被拒絕的戲，邱偲琹竟拍到笑場，今她解釋笑場是因為太害怕被拒絕，「所以用笑容還有哭來掩飾當時的害怕，老實說，念軒演拒絕的樣子太逼真了，我那一刻真的有一種超級受傷的感覺，導演一喊停我就哭了。」長相甜美的她現實生活中從沒被男生打槍。

劇中邱偲琹飾演當紅偶像，遭到黑粉威脅，後來愛上保護她的刑警吳念軒。（記者胡舜翔攝）

而吳念軒因演出刑警，有不少動作、追逐戲，他演得很過癮，卻也因此傷痕累累，有場他和蔡昌憲的武打戲，其中一個跳躍撞地板的動作，不慎造成肩膀韌帶撕裂傷，「當下拍完就怪怪的，直到殺青之後越來越明顯，到最後我的手不太能舉起來，最嚴重是約朋友要打羽毛球，哇！我痛到球拍摔出去，有復健快2年才好一點。」生活上也影響他使用右手開車。

吳念軒演出刑警。（記者胡舜翔攝）

此外，傅孟柏在預告片中亦正亦邪的形象，遊走在灰色地帶，讓網友好奇他在《那些你不知道的我》會不會繼續使壞？更關心他在新劇中跟母親的關係；他說：「沒有《回魂計》那麼扭曲，其實反而是對這個角色的救贖，會有很多細膩感人的部分。而且重新演出同一個角色，有了他更多的成長背景，對我來說是一個很特別的延續。」

