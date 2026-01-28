自由電子報
娛樂 最新消息

離婚14年！趙傳被拱與前妻破鏡重圓 真實心聲曝光

趙傳演唱會記者會。（記者陳奕全攝）趙傳演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王趙傳今天舉辦演唱會，宣布將在北流開唱，已經離婚14年的他，透露現在自由自在過得很好，透露3個兒女曾期盼他和前妻破鏡重圓，可惜他並沒有這樣的想法，透露已經「回不去了」。

趙傳現階段對於感情看得很淡，他直呼現在是連交個新朋友都難的年代，對新對象也沒有一定的年紀要求，但也笑說幹嘛想要交女友，「只能說，就是真的要合得來，然後願意雙向嘛，還是要有一些交流，那種很契合的意思，是個性能夠投緣，我覺得蠻重要。」

趙傳演唱會記者會。（記者陳奕全攝）趙傳演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

趙傳也稱不會跟前妻復合，「小孩比較向著母親，有時候長大會知道，人與人之間有些事情，過了就過了，就回不去了，相信他們會尊重我的想法。」是否再找第二春則是看緣分，目前一個人樂得清閒，非常享受單身。

趙傳開春就「有喜」，宣布5月23日二度唱進北流，舉辦集結出道38年搖滾經典的「給所有知道我名字的人」演唱會，提到台北站正好是本場巡迴的最終收官場，對他及歌迷可說別具意義。

趙傳感性表示：「我的音樂人生就是從台北出發的，跑巡迴繞了地球一大圈，最後再回到台北，也象徵回歸音樂初心，也因此這次特別把最後ending場留在台北站，希望能把這一路累積的感動與能量，全都留給歌迷朋友，和大家一起完成這個重要的時刻，一起畫下一個最完美的句點。」

趙傳演唱會記者會。（記者陳奕全攝）趙傳演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

對於許多鐵粉敲碗能聽到趙傳演唱「台語歌」，其實他30年前曾發行台語專輯《黑暗的英雄》，很多粉絲都想聽該張專輯的歌曲。對此趙傳開心笑說：「會提出這個要求的肯定是鐵粉！會把大家給的意見全都參考進去，屆時希望能有一些驚喜給大家。」

趙傳更幽默表示：「其實我才是點歌環節的始祖！現在年輕一輩歌手在演唱會上玩得很嗨的點歌環節，其實我早在30多年前就開始玩了啦！」其實之前五月天在「犀利趴」跟趙傳同台時都秒變「迷弟」瘋狂點歌，「點唱機始祖」的封號絕對當之無愧。趙傳「給所有知道我名字的人」5月23日在北流登場，門票2月8日中午12:00在KKTIX及全家FamiPort正式啟售。

點圖放大body

