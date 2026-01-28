忍淚主持曹西平告別式！男星獻花「顫抖掩面痛哭」龍千玉不捨攙扶

吳建恆強忍悲痛主持曹西平告別式，情緒忍到獻花環節最終潰堤。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曹西平去年底被發現在家悄然辭世，享壽66歲，昨（27日）舉辦告別式，現場氣氛哀戚，好友吳建恆主持儀式全程強忍悲痛，語氣穩定完成流程，一直到獻花環節情緒最終潰堤、掩面痛哭；曹西平生前唯一親人、前嫂嫂龍千玉見狀立刻上前攙扶吳建恆，同時給予擁抱安慰，溫暖一幕讓在場親友與粉絲無不動容。

曹西平告別式現場莊嚴肅穆，演藝圈好友、工作夥伴與歌迷齊聚一堂，送別外號「四哥」的曹西平走完人生最後一程。吳建恆身穿深色西裝站在台前，全程流程清楚、語氣平穩，展現高度專業，卻難掩眼眶泛紅，數度深呼吸調整情緒，努力撐住場面。

因共同熱愛音樂而結識，吳建恆與曹西平私下交情深厚，他在台上回憶過往相處點滴時忍不住哽咽，坦言自己其實「最怕接到曹西平的電話」，因為一聊就是1個半小時起跳，從音樂、人生聊到生活瑣事，卻也因此感受到四哥對朋友的真誠與投入。

龍千玉（左）上前給予吳建恆安慰及擁抱。（翻攝自臉書）

談到遺憾，吳建恆直言最後悔沒有更常到台中找曹西平聊天，「總以為還有時間...」如今成來不及彌補的空缺。他表示能主持曹西平告別式是一份沉重卻重要的責任，直到獻花環節情緒再也撐不住，他低頭拭淚、肩膀，久久無法言語，龍千玉隨即上前輕拍背部、給予擁抱，陪他一起站穩情緒，哀傷畫面讓現場不少人紅了眼眶。

