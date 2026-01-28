自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

忍淚主持曹西平告別式！男星獻花「顫抖掩面痛哭」龍千玉不捨攙扶

吳建恆強忍悲痛主持曹西平告別式，情緒忍到獻花環節最終潰堤。（翻攝自臉書）吳建恆強忍悲痛主持曹西平告別式，情緒忍到獻花環節最終潰堤。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曹西平去年底被發現在家悄然辭世，享壽66歲，昨（27日）舉辦告別式，現場氣氛哀戚，好友吳建恆主持儀式全程強忍悲痛，語氣穩定完成流程，一直到獻花環節情緒最終潰堤、掩面痛哭；曹西平生前唯一親人、前嫂嫂龍千玉見狀立刻上前攙扶吳建恆，同時給予擁抱安慰，溫暖一幕讓在場親友與粉絲無不動容。

曹西平告別式現場莊嚴肅穆，演藝圈好友、工作夥伴與歌迷齊聚一堂，送別外號「四哥」的曹西平走完人生最後一程。吳建恆身穿深色西裝站在台前，全程流程清楚、語氣平穩，展現高度專業，卻難掩眼眶泛紅，數度深呼吸調整情緒，努力撐住場面。

因共同熱愛音樂而結識，吳建恆與曹西平私下交情深厚，他在台上回憶過往相處點滴時忍不住哽咽，坦言自己其實「最怕接到曹西平的電話」，因為一聊就是1個半小時起跳，從音樂、人生聊到生活瑣事，卻也因此感受到四哥對朋友的真誠與投入。

龍千玉（左）上前給予吳建恆安慰及擁抱。（翻攝自臉書）龍千玉（左）上前給予吳建恆安慰及擁抱。（翻攝自臉書）

談到遺憾，吳建恆直言最後悔沒有更常到台中找曹西平聊天，「總以為還有時間...」如今成來不及彌補的空缺。他表示能主持曹西平告別式是一份沉重卻重要的責任，直到獻花環節情緒再也撐不住，他低頭拭淚、肩膀，久久無法言語，龍千玉隨即上前輕拍背部、給予擁抱，陪他一起站穩情緒，哀傷畫面讓現場不少人紅了眼眶。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中