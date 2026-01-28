自由電子報
娛樂 最新消息

才離婚恢單！馨儀相親素人帥男 同框蘇打綠突嘔吐揭真相

蘇打綠出席實境節目記者會。（記者潘少棠攝）蘇打綠出席實境節目記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠推出全新團體實境綜藝節目《6人行不行》，今天6位團員合體出席記者會，沒想到貝斯手馨儀突然身體不適到後台嘔吐，隨後敬業受訪完成工作，她受訪表示：「我身體很健康，但沒有好消息。」推測應該是腸胃不適，透露記者會結束會去看醫生，「絕對不是看婦產科！」

《6人行不行》是蘇打綠首次以「六人分頭行動」為核心的實境企劃，6位團員各自接下一項完全不同的任務，內容橫跨戀愛實境、美食直播、自助旅行、PK 對決、算命玄學等各種南轅北轍的挑戰，而且拍攝期間彼此完全保密，誰也不知道其他人在外面到底「搞了什麼」。

青峰、馨儀。（資料照，緒風有限公司提供）青峰、馨儀。（資料照，緒風有限公司提供）

去年才離婚恢復單身的貝斯手馨儀，在節目中挑戰拍攝「戀愛實境秀」，製作團隊在交友軟體上找了5名素人男性，直接把她約出來節目「相親」。有人間獵豹稱號的馨儀從來不缺桃花，主唱青峰笑虧：「我是覺得馨儀可以做一整集戀愛綜藝，可以去妳最擅長的歐美草原，乾脆拍成動物大遷徙。」阿福則笑說會變成行腳節目。

馨儀今天在活動現場突然身體不舒服，她表示早上覺得肚子很脹，吐完覺得狀況有舒緩。由於馨儀沒有讓孩子上安親班及才藝課，小孩放假的課餘活動全由她親自一手安排，超級忙碌，她推測應該是最近被小孩的事情給操壞了。

為了《6人行不行》，馨儀還獻出相親初體驗，受訪笑說：「覺得很難很尷尬，也有遇到比較主動的。」至於是否有遇到速配的對象？她則是賣關子沒有多說，請粉絲要直接鎖定節目。

點圖放大body

