娛樂 最新消息

Toyz遭超派鐵拳打破頭！刑事定讞結案 民事求償205萬元才剛開始

〔記者張文川／台北報導〕香港籍網紅劉偉健（Toyz）因持有、販售大麻煙彈，被判刑4年2月定讞，2024年5月入監服刑至今已1年8個月，今傳出他跟藝人女友篠崎泫，已在獄中登記結婚；而Toyz在獄中仍不原諒曾經出拳痛毆他的網紅「超哥」黃伯超，去年10月超哥刑事被判刑6月定讞後，Toyz提出附帶民事求償訴訟，求償金額確認為205萬元，台北地方法院日前裁定Toyz應於收文後5日期限內補繳2萬5485元裁判費，若逾期未繳就駁回其訴。

北檢本月23日通知黃伯超到案執行，繳交18萬元易科罰金，執行完畢，刑事結案，但民事求償訴訟才剛開始。北院裁定指出，Toyz向超哥和趁機出腳助攻的林姓男助理，就傷害部分請求連帶賠償175萬元，另就超哥恐嚇他的部分，請求超哥單獨賠償30萬元，合計求償205萬元。

法官依訴訟標的合併計算，算出一審裁判費為2萬5485元，命Toyz於裁定書送達後5日內，補繳2.5萬餘元裁判費。

Toyz。（資料照）Toyz。（資料照）

回顧全案，Toyz於2024年1月20日至超哥在台北市延吉街經營的日式料理店用餐，開啟直播不斷批評「醋飯很難吃」，餐後超哥和Toyz在門口路邊直播對談，Toyz仍不斷揶揄嘲諷超哥，超哥臉色漸變，突然發怒，連續出拳毆打Toyz，在旁的林姓助理也伺機出腳踢踹Toyz，Toyz慘遭圍毆4分鐘，畫面全程直播，轟動一時。

Toyz被打得頭破血流，縫了10多針，傷單顯示頭部撕裂傷、右耳瘀傷、額頭、胸、背、右小腿、雙手手臂多處擦挫傷，超哥還當場出言恐嚇：「要殺死你，不是你死就是我死，如果你一天還在台灣，就別想活著」。北檢依傷害、恐嚇罪起訴超哥和林男；台北地院去年10月依傷害罪判處黃伯超6月徒刑、得易科罰金18萬元定讞。

