女星88年8月8日生太「發」了！女團馬年變身6顆「馬鈴薯」

〔記者陳慧玲／台北報導〕許多員工都期待尾牙抽大獎，而不少公司行號尾牙都會設定主題讓員工發揮創意拚造型，昨（27日）晚華研國際旺年會也以馬年為主題，旗下藝人大搞創意，女團babyMINT搞笑扮成6顆「馬鈴薯」，「木木」林葦妮和陳泳希則大玩諧音梗，取「馬」的諧音「麻」，兩人一起扮成了「麻將」。

木木（左）和陳泳希在旺年會上扮成麻將。（華研國際提供）

babyMINT扮成「馬鈴薯」有原因，主要是前陣子在跨年晚會上，團員每個人要講一句關於「馬」的祝賀語，結果在法國出生長大的Vikky卻說了「馬鈴薯」，笑翻粉絲，這次旺年會乾脆就一起扮成「馬鈴薯」。

請繼續往下閱讀...

女團babyMINT在旺年會上搞笑扮成馬鈴薯。（華研國際提供）

木木已連續兩年主持金鐘獎節目類星光大道，昨晚旺年會上她和陳泳希扮成「麻將」，陳泳希扮成了「中」，意思是希望她的歌曲都能「中」；木木則扮成了「發」，她解釋：「我的生日是88年8月8日，也希望2026年一路發！」

除了對主持有興趣，木木也多方嘗試，像是演出電影《進行曲》，另外也在HitFm擔任固定DJ，近期更迎來人生第一個聯名商品香水，還開設了個人YouTube節目《下一站，MU的地》，新的一年她希望能持續展現更多不同的樣貌。

