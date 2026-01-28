自由電子報
娛樂 最新消息

蔡健雅51歲生日 享受忠於自己活著方式

蔡健雅今天歡度51歲生日。（翻攝自蔡健雅臉書）蔡健雅今天歡度51歲生日。（翻攝自蔡健雅臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕金曲歌后蔡健雅今（28）日歡度51歲生日，透露自己在今天清晨，做了一件有點即興、卻很真實的事。

蔡健雅說，她抄寫《心經》到一半時，忽然把老花眼鏡拿了下來，在半模糊的狀態下繼續書寫，「我很好奇，當看不清楚的時候，身體會有什麼感受？如果不再依賴清晰的視覺，而只是憑著肌肉記憶與那個隱約存在的整體輪廓，我是否仍然能把字寫完？」

一開始，蔡健雅其實是有點害怕的，因為模糊讓人不安，她擔心字會寫歪、比例會失衡，也擔心自己會忍不住想要停下來修正，「但慢慢地，我發現自己開始放鬆了，不再執著於對與錯，也不再反覆檢查每一筆是否「寫得好」，而是讓手指帶著我，一筆一畫地往前走。」

隨著書寫的進行，一種安定的感覺浮現，蔡健雅說，她開始相信自己的身體，相信這雙寫了這麼多年字的手，相信呼吸、節奏與肌肉的記憶，「當我寫下最後一個字、抬起頭時，才意識到——我已經完整地抄完了整篇《心經》。那些字，成為了它們本來就該成為的樣子。」

就在那一刻，一個深深觸動蔡健雅的領悟出現了：「我不需要凡事都做到完美，不需要永遠正確、不容出錯；只要我是從心出發，願意信任自己的身體、雙手與內在的節奏，即使筆畫歪斜、字形不夠工整，每一筆，依然是有重量、有意義的。」她說，重要的不是結果，而是那份真誠的投入。

這不正是人生嗎？這份體會，成了蔡健雅送給自己最好的生日禮物，「一種來自內在的智慧。一種不必道歉、不必證明，只是。」她說：「生日快樂，給我自己。也謝謝大家的祝福！」

