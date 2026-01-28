自由電子報
娛樂 電視

女神李多慧台語八點檔登場！竟拋「台語諧音冷笑話」圈粉全網

〔記者蕭方綺／台北報導〕啦啦隊女神李多慧日前跨界客串三立八點檔《百味人生》，她戲份昨晚正式播出，短短幾分鐘卻存在感爆棚，劇中不只挑戰中文台詞，還流利拋出台語冷笑話，為德馨介紹外套，突然拋出靈魂提問：「你們知道鴨子怎麼叫嗎？」只見黃玉榮和德馨一臉問號，李多慧隨即揭曉答案「呱呱呱」，神來一筆解釋因為和台語「冷」諧音，還補一句：「這件不會呱。」冷笑話威力太強，讓觀眾被她的可愛度全面圈粉。

黃玉榮（左）和德馨（右）拍攝空檔興奮和李多慧合照。（三立提供）黃玉榮（左）和德馨（右）拍攝空檔興奮和李多慧合照。（三立提供）

其實李多慧這回客串，反差魅力、真誠態度獲劇組一致好評。拍攝當天，黃玉榮頻頻「吃螺絲」，他笑說是故意的，「想讓李多慧多留久一點。」德馨也分享拍攝側記，直誇李多慧十分認真，「鏡頭沒拍到的時候，她一直在背台詞，而且全程用國語對戲，真的很厲害。」

李多慧在《百味人生》模樣可愛。（翻攝自YT）李多慧在《百味人生》模樣可愛。（翻攝自YT）

黃玉榮則補充，覺得她本人和電視上有點不一樣，脫口而出：「電視裡很漂亮！」讓李多慧當場睜大眼睛，他隨即趕緊補救笑說：「本人更漂亮，很甜！」德馨也打趣表示，難怪他當天拍攝精神不太集中，「是小鹿亂撞吧！」

