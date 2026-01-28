自由電子報
娛樂 最新消息

輕鬆打敗99％同齡人！ 任達華今年70歲，你敢信？

任達華凍齡外貌根本看不出今年已經70歲。（香港星島日報）任達華凍齡外貌根本看不出今年已經70歲。（香港星島日報）   

〔記者林南谷／綜合報導〕70歲香港影帝任達華縱橫影視圈半世紀，近年跨足藝術界舉行藝術展覽，展出其嘔心瀝血畫作，一向熱愛攝影的他，也推出個人攝影集，日前被影迷在中環捕獲，黑超有型外貌魅力十足，引來女粉絲瘋狂尖叫！

港媒報導，近日任達華現身中環蘭桂坊夜店，被網友野生捕獲，並在小紅書分享與任達華握手影片，以「香港真的隨便都可以見到明星的嗎？要去吃個晚飯，酒店下樓就這樣和任達華握手了。」影片中的任達華，戴著黑墨鏡、身穿黑色西裝配潮鞋，十分有型。

當晚任達華單手插褲步出夜店，沿途不停有人呼叫「華哥」，還有人拿出手機要求合照，向來親民任達華，不斷與現場粉絲逐一握手「Say Hello」，儼然是個迷你握手會，毫無巨星架子。

期間有女粉絲難掩興奮失控高聲呼叫：「我愛你，華哥！」即使任達華已70歲，魅力依舊。不少網友都留言誇讚任達華保養得宜：「這個年齡能保養成這樣，可以輕鬆打敗99%的同齡人了！」、「70歲你敢信」、「氣質太好了」。

1955年3月19日出生的任達華，今年70歲。

