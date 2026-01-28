自由電子報
娛樂 音樂

動力火車旺年會策馬奔騰 曾沛慈被韓國古裝劇洗腦玩諧音梗變「MAMA」

〔記者陳慧玲／台北報導〕最近是尾牙旺季，金曲獎最佳演唱組合動力火車日前透露至少唱了30場尾牙，昨（27日）晚則是自家公司華研國際的旺年會，除了動力火車，曾沛慈、木木、陳泳希等多位同門歌手也一起同歡。

今年華研旺年會主題為「華研一路向前，馬上發；鴻運當頭，馬上紅」，Dress code主題顏色為「紅」或是諧音「馬」等元素，動力火車顏志琳和尤秋興雖沒有變裝，但也應景拿起馬年小馬討吉祥。兩人將在5月15、16、17日一連三天在台北小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前 世界巡迴演唱會台北旗艦場」，日前門票開賣即秒殺，展現動力火車的長紅人氣。

動力火車出席自家公司旺年會，應景拿著馬年小馬討吉利。（華研國際提供）動力火車出席自家公司旺年會，應景拿著馬年小馬討吉利。（華研國際提供）

動力火車談到新年的期望與祝福：「2026年絕對是一路向前的一年，要保持更好的狀態，迎接每一個演出，每一次跟大家見面的機會。馬年祝大家策馬奔騰，馬上迎接好運到！」被問到是否有信心能抵抗新年美食的誘惑，曾發願為了演唱會要再瘦5公斤的尤秋興表示：「該吃還是會吃啦。」

曾沛慈在旺年會扮起韓劇裡的「MAMA」。（華研國際提供）曾沛慈在旺年會扮起韓劇裡的「MAMA」。（華研國際提供）

曾沛慈從韓國古裝劇中獲得靈感，扮成了「MAMA」，她笑說：「韓國古裝劇裡面，那些尚宮或者甚至是大人、娘娘都會被稱為MAMA，好像是一個尊稱的意思，因為它二個音節念起來是『馬』，所以我就覺得可以扮這個。」她還說：「本來今年完全沒有要走向這個風格的，但我覺得我的靈魂裡面，還是沒有辦法放過自己，Dress code要搞就要好好搞！這次穿越一下時空！」

華研旺年會，：babyMINT（前排），王治平（中排左起）、陳泳希、木木、動力火車、曾沛慈、李友廷、林君陽，沒有才能（後排左起）、李家皓、郭幼康、77Ke 柯棨棋、鄭馥儀一起同歡。（華研國際提供）華研旺年會，：babyMINT（前排），王治平（中排左起）、陳泳希、木木、動力火車、曾沛慈、李友廷、林君陽，沒有才能（後排左起）、李家皓、郭幼康、77Ke 柯棨棋、鄭馥儀一起同歡。（華研國際提供）

不只曾沛慈玩諧音梗，知名製作人王治平也出奇招，身穿充滿「馬啾」（眼睛）的西裝現身，也算符合馬年主題。除了歌手參與旺年會，金鐘獎最佳導演林君陽也出席，去年他正式加盟華研國際，擁有《我們與惡的距離》、《茶金》、《人選之人-造浪者》、《疫起》等代表作品的他，期許自己能有更多新鮮的嘗試。

