CORTIS、蔡依林全被打敗！Hit Fm年度百首單曲冠軍出爐是她們
〔記者陽昕翰／台北報導〕Hit Fm聯播網一年一度舉辦的「年度百首單曲」大型票選活動，堪稱是樂壇重頭戲，激烈競爭的「2025 Hit Fm年度百首單曲」名單終於揭曉，冠軍由Netflix現象級動畫作品《Kpop 獵魔女團》神曲《Golden》奪下，打敗CORTIS、JENNIE及蔡依林等強勁對手。
CORTIS《GO!》奪下2025 Hit Fm年度百首單曲第2名。（翻攝CORTIS臉書）
《Golden》是《Kpop獵魔女團》中的女團HUNTR/X代表作，2025年發布後勢不可擋，稱霸全球各音樂串流平台榜單。《Golden》官方歌詞版MV上架至今，YouTube觀看次數已突破10億次，成為排名第1的全球熱門音樂影片。目前熱度跟話題仍不斷上升，不僅在第83屆金球獎奪下「最佳原創歌曲」，更獲得第98屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲提名，角逐最高榮耀。
請繼續往下閱讀...
HUNTR X《Golden》奪得2025 Hit Fm年度百首單曲冠軍。（環球音樂提供）
第二名由出道不到半年的韓國GenZ世代新男團CORTIS歌曲《GO!》拿下，這首歌憑藉著台灣網友發揮創意改寫的一句歌詞「吳麗萍好像搭丟賽」，更在社群引發熱議。
蔡依林《Pleasure》獲得2025 Hit Fm年度百首單曲第5名。（凌時差提供）
CORTIS打著BTS的師弟團光環出道，去年底已在韓國各大頒獎典禮獲得肯定，不僅在「2025 MAMA AWARDS」、「第40屆金唱片獎」奪下「最佳新人」，更於「第10屆 Asia Artist Awards 2025」一舉拿下「AAA 年度新人」與「AAA 最佳表演」兩項大獎，成為Kpop新生代頂尖大勢男團。
另外CORTIS帶有濃厚嘻哈元素的《FaSHioN》票選成為2025 Hit Fm年度百首單曲第27名、巧妙融合迷幻搖滾與嘻哈音樂粗獷節奏的《What You Want》則獲選為第31名，成績傲人。
2025 Hit Fm年度百首單曲 TOP 10
名次 歌手 歌曲名稱
1 HUNTR/X Golden
2 CORTIS GO!
3 JENNIE like JENNIE
4 盧廣仲 太陽與地球
5 JOLIN 蔡依林 Pleasure
6 林宥嘉 怪情歌
7 林俊傑 瞬間的瞬間
8 張哲瀚 Why Not
9 BLACKPINK JUMP
10 周杰倫X言承旭X吳建豪X周渝民X五月天阿信 恆星不忘Forever Forever