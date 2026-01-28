自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

兩人親吻畫面曝光！楊謹華祝林心如50歲生日 一句「親愛的Rose」掀回憶殺

楊謹華（右）發文祝福林心如50歲生日。（翻攝IG）楊謹華（右）發文祝福林心如50歲生日。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林心如與楊謹華因合作夯劇《華燈初上》結下深厚情誼，戲外友情同樣備受粉絲關注。27日迎來50歲生日的林心如，當天一早便收到楊謹華準時送上的祝福，對方不僅發文賀壽，還驚喜公開一段兩人過往的私下慶生畫面，瞬間在網路上掀起熱烈討論。

楊謹華分享的影片中，可見她與林心如閉上雙眼、靠近彼此，在歡笑聲中完成象徵祝福的親吻儀式。林心如手中捧著一顆造型吸睛的白色鮮奶油蛋糕，蛋糕上鋪滿草莓並插著一根黃色蠟燭，濃濃的生日氛圍一眼可見。

影片裡，楊謹華頭戴黑色毛帽，身體微微前傾配合鏡頭，整體氣氛輕鬆又溫馨，彷彿重現兩人私下相處的日常模樣，也讓粉絲直呼畫面「太可愛」、「友情滿滿」。

楊謹華（左）發文祝福林心如（右）50歲生日。（翻攝IG）楊謹華（左）發文祝福林心如（右）50歲生日。（翻攝IG）

楊謹華在貼文中以「親愛的Rose」開頭，並附上玫瑰符號，瞬間勾起觀眾對《華燈初上》角色的回憶。她也暖心寫下祝福，希望林心如每天都能吃得好、睡得好，開開心心、健健康康，字裡行間滿是對好友的關心與疼愛。

貼文曝光後，立刻吸引大批網友湧入留言區送上生日祝福，而林心如本人也親自現身回應：「謝謝親愛的！想你了。」短短一句話，展現兩人戲裡戲外延續至今的真摯情誼，也讓不少粉絲感動不已。

在 Instagram 查看這則貼文

楊謹華（@cheryllovel0ve）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中