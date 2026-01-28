兩人親吻畫面曝光！楊謹華祝林心如50歲生日 一句「親愛的Rose」掀回憶殺

楊謹華（右）發文祝福林心如50歲生日。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林心如與楊謹華因合作夯劇《華燈初上》結下深厚情誼，戲外友情同樣備受粉絲關注。27日迎來50歲生日的林心如，當天一早便收到楊謹華準時送上的祝福，對方不僅發文賀壽，還驚喜公開一段兩人過往的私下慶生畫面，瞬間在網路上掀起熱烈討論。

楊謹華分享的影片中，可見她與林心如閉上雙眼、靠近彼此，在歡笑聲中完成象徵祝福的親吻儀式。林心如手中捧著一顆造型吸睛的白色鮮奶油蛋糕，蛋糕上鋪滿草莓並插著一根黃色蠟燭，濃濃的生日氛圍一眼可見。

影片裡，楊謹華頭戴黑色毛帽，身體微微前傾配合鏡頭，整體氣氛輕鬆又溫馨，彷彿重現兩人私下相處的日常模樣，也讓粉絲直呼畫面「太可愛」、「友情滿滿」。

楊謹華（左）發文祝福林心如（右）50歲生日。（翻攝IG）

楊謹華在貼文中以「親愛的Rose」開頭，並附上玫瑰符號，瞬間勾起觀眾對《華燈初上》角色的回憶。她也暖心寫下祝福，希望林心如每天都能吃得好、睡得好，開開心心、健健康康，字裡行間滿是對好友的關心與疼愛。

貼文曝光後，立刻吸引大批網友湧入留言區送上生日祝福，而林心如本人也親自現身回應：「謝謝親愛的！想你了。」短短一句話，展現兩人戲裡戲外延續至今的真摯情誼，也讓不少粉絲感動不已。

