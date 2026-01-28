自由電子報
娛樂 最新消息

懶理大哥開撕爸媽 貝克漢次子羅密歐也被霍諾德攀登101感動震撼

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國足球名人大衛貝克漢（David Beckham）與妻子維多莉亞，上週慘遭大兒子布魯克林「開撕」，指控他們對外營造幸福家庭假面，還說維多莉亞控制慾強，耍心機。雖然遭親兒子重傷形象很不好受，但貝克漢一家人日前還是飛到巴黎出席維多莉亞受封騎士勳章儀式，事後次子羅密歐在社群轉發美國攀岩好手霍諾德前兩天在台北101挑戰攀爬登頂的影片，發出讚嘆。

貝克漢次子羅密歐在社群轉發霍諾德攀登台北101直播畫面。（翻攝自IG）貝克漢次子羅密歐在社群轉發霍諾德攀登台北101直播畫面。（翻攝自IG）

23歲的羅蜜歐是貝克漢夫婦的第二個兒子，他在社群轉發Netflix直播霍諾德25日攀登台北101最驚險的一幕影片，當時霍諾德僅用腳勾住大樓結構，因為他的手要往後找到掛在腰間的袋子，因為手要抹粉，這一幕也讓羅密歐看得驚呼不已，對於霍諾德的天分以及不可思議的舉動感到讚嘆。

看到霍諾德攀登101時放開雙手的驚險一幕，羅密歐覺得震撼。（翻攝自IG）看到霍諾德攀登101時放開雙手的驚險一幕，羅密歐覺得震撼。（翻攝自IG）

日昨羅密歐也陪媽媽去巴黎領獎，女友也同行，維多莉亞談到：「我很榮幸能被法國文化部授予藝術與文學騎士勳章。我一直以來都非常欣賞法國的美學及其對待時尚的嚴謹態度：作為一種藝術形式。因此，能夠在這裡獲得認可和這樣的接納，對我來說是莫大的榮幸，這反映了我數十年來的投入和奉獻。衷心感謝法國文化部長拉茜達達提授予我這份榮譽，也要感謝信任我的商業夥伴、我的家人，尤其是我的丈夫兼最初的投資人大衛。我感激不盡，你就是我的一切。」

維多莉亞（中）到巴黎授勳，老公貝克漢（右三）帶領兒子羅密歐（左二）、克魯茲（右二）和女友們，以及小女兒一起出席，獨缺長子。（翻攝自IG）維多莉亞（中）到巴黎授勳，老公貝克漢（右三）帶領兒子羅密歐（左二）、克魯茲（右二）和女友們，以及小女兒一起出席，獨缺長子。（翻攝自IG）

貝克漢則回應老婆：「今晚是個特別的夜晚，慶祝妳迄今為止的成就，未來還有更多精彩等著妳，為妳感到驕傲！」

