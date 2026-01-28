車銀優逃稅疑雲持續擴大 國防部火速切割

車銀優近期負面新聞連環爆。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓歌手兼演員車銀優有「臉蛋天才」稱號，近日身陷逃稅風波被國稅廳調查，涉案金額高達200億韓圓（約4.35億台幣），他翻車後許多知名品牌紛紛與他切割，未來也可能面臨天價違約金賠償。

韓媒《OSEN》報導，SSG.com去年曾選車銀優為美妝類模特兒，近日火速將他相關宣傳影片從官方YouTube頻道轉為非公開；南韓國防部YouTube頻道「KFN Plus」近日也將車銀優演出內容轉為非公開。

報導指出，去年7月以現役身分入伍的車銀優，自去年底起擔任《那一天的軍隊故事》系列節目的新任說書人，共出演4集。逃稅事件曝光後，相關影片目前顯示為「無法播放」，轉為非公開狀態，被指全面切割車銀優。

人氣極高的車銀優長期擔任多家品牌代言人，形象若毀於一旦，接下來可能面臨著高額的違約金，甚至有可能超過原本的代言費用。車銀優去年代言的廣告就包括：新韓銀行、護膚品牌Abib、時尚品牌Marithé FrançoisGirbaud、SSG.com美妝；除此之外他也是Saint Laurent、Chaumet、Calvin Klein等全球品牌大使。

