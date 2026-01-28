自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

車銀優逃稅疑雲持續擴大 國防部火速切割

車銀優近期負面新聞連環爆。（翻攝自X）車銀優近期負面新聞連環爆。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓歌手兼演員車銀優有「臉蛋天才」稱號，近日身陷逃稅風波被國稅廳調查，涉案金額高達200億韓圓（約4.35億台幣），他翻車後許多知名品牌紛紛與他切割，未來也可能面臨天價違約金賠償。

韓媒《OSEN》報導，SSG.com去年曾選車銀優為美妝類模特兒，近日火速將他相關宣傳影片從官方YouTube頻道轉為非公開；南韓國防部YouTube頻道「KFN Plus」近日也將車銀優演出內容轉為非公開。

報導指出，去年7月以現役身分入伍的車銀優，自去年底起擔任《那一天的軍隊故事》系列節目的新任說書人，共出演4集。逃稅事件曝光後，相關影片目前顯示為「無法播放」，轉為非公開狀態，被指全面切割車銀優。

人氣極高的車銀優長期擔任多家品牌代言人，形象若毀於一旦，接下來可能面臨著高額的違約金，甚至有可能超過原本的代言費用。車銀優去年代言的廣告就包括：新韓銀行、護膚品牌Abib、時尚品牌Marithé FrançoisGirbaud、SSG.com美妝；除此之外他也是Saint Laurent、Chaumet、Calvin Klein等全球品牌大使。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中