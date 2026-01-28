自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

星爵早就合作《關鍵公敵》導演自嘲大家都忘了！新片自比《捍衛戰警》「一路狂飆」

〔記者許世穎／綜合報導〕由「星爵」克里斯普瑞特與「沙丘聖母」蕾貝卡弗格森主演新片《關鍵公敵》以顛覆類型的創新敘事與緊湊刺激的節奏席捲北美，上映首週末即以1,110萬美金（約3.5億台幣）榮登美國票房冠軍。

該片由《刺客聯盟》導演提默貝克曼比托夫執導，克里斯笑說其實早在多年前就和他合作過電影《刺客聯盟》，「大家可能都忘記我演過那部電影了，那幾乎是我剛到洛杉磯，剛開始拍電影的時期，能在快20年後再次合作，對我來說意義非常特別，提默真的在《關鍵公敵》中把所有元素都推向全新的層次！」

克里斯普瑞特主演新片《關鍵公敵》，在北美上映拿下票房冠軍。（索尼影業提供）克里斯普瑞特主演新片《關鍵公敵》，在北美上映拿下票房冠軍。（索尼影業提供）

克里斯也透露，自己在第一時間就被《關鍵公敵》劇本深深吸引：「當我第一次拿到劇本時，真的眼睛一亮，這是一個我從沒看過的創新型懸疑故事。這麼說吧，我幾乎什麼劇本都看過，但這一部真的立刻抓住我，讓我停不下來。」

至於由蕾貝卡飾演的AI法官麥達斯，被克里斯笑稱為「茱蒂法官」和「魔鬼終結者」綜合體，她點出電影最核心的議題：「當人工智慧不斷進化，我們卻過度期待它能給出絕對正確的答案。」她說事實上，它距離真正揭露真相，其實還非常有限。「這也讓我們必須開始質疑，網路世界到底告訴了我們什麼？」

克里斯普瑞特早就跟導演合作過《刺客聯盟》，被男主角詹姆斯麥艾維用鍵盤K，掉出去的字還排成了FU...。（翻攝自IMDB）克里斯普瑞特早就跟導演合作過《刺客聯盟》，被男主角詹姆斯麥艾維用鍵盤K，掉出去的字還排成了FU...。（翻攝自IMDB）

《關鍵公敵》將於本週五（30日）上映口碑場，2月6日正式在台上映。克里斯也親自向影迷喊話：「我真心希望大家能走進戲院看《關鍵公敵》，重新找回當年看《捍衛戰警》的那種感覺。電影從一開始就一路狂飆，直到最後一秒都不讓你喘口氣，這是一趟屬於大銀幕的電影旅程。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中