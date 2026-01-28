星爵早就合作《關鍵公敵》導演自嘲大家都忘了！新片自比《捍衛戰警》「一路狂飆」

〔記者許世穎／綜合報導〕由「星爵」克里斯普瑞特與「沙丘聖母」蕾貝卡弗格森主演新片《關鍵公敵》以顛覆類型的創新敘事與緊湊刺激的節奏席捲北美，上映首週末即以1,110萬美金（約3.5億台幣）榮登美國票房冠軍。

該片由《刺客聯盟》導演提默貝克曼比托夫執導，克里斯笑說其實早在多年前就和他合作過電影《刺客聯盟》，「大家可能都忘記我演過那部電影了，那幾乎是我剛到洛杉磯，剛開始拍電影的時期，能在快20年後再次合作，對我來說意義非常特別，提默真的在《關鍵公敵》中把所有元素都推向全新的層次！」

請繼續往下閱讀...

克里斯普瑞特主演新片《關鍵公敵》，在北美上映拿下票房冠軍。（索尼影業提供）

克里斯也透露，自己在第一時間就被《關鍵公敵》劇本深深吸引：「當我第一次拿到劇本時，真的眼睛一亮，這是一個我從沒看過的創新型懸疑故事。這麼說吧，我幾乎什麼劇本都看過，但這一部真的立刻抓住我，讓我停不下來。」

至於由蕾貝卡飾演的AI法官麥達斯，被克里斯笑稱為「茱蒂法官」和「魔鬼終結者」綜合體，她點出電影最核心的議題：「當人工智慧不斷進化，我們卻過度期待它能給出絕對正確的答案。」她說事實上，它距離真正揭露真相，其實還非常有限。「這也讓我們必須開始質疑，網路世界到底告訴了我們什麼？」

克里斯普瑞特早就跟導演合作過《刺客聯盟》，被男主角詹姆斯麥艾維用鍵盤K，掉出去的字還排成了FU...。（翻攝自IMDB）

《關鍵公敵》將於本週五（30日）上映口碑場，2月6日正式在台上映。克里斯也親自向影迷喊話：「我真心希望大家能走進戲院看《關鍵公敵》，重新找回當年看《捍衛戰警》的那種感覺。電影從一開始就一路狂飆，直到最後一秒都不讓你喘口氣，這是一趟屬於大銀幕的電影旅程。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法